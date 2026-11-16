Sudan-Etiyopya hattında gerilim tırmanıyor: İki savaş birbirine mi bağlanıyor?

Afrika Boynuzu'nda Sudan ile Etiyopya arasındaki gerilim tırmanıyor. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki savaş sürerken, iki komşu ülke birbirlerini kendi topraklarında faaliyet gösteren silahlı gruplara destek vermekle suçluyor.

Son haftalarda karşılıklı suçlamalar diplomatik krize dönüşürken, Sudan yönetimi Etiyopya'yı RSF'nin askeri faaliyetlerine alan açmakla itham ediyor. Etiyopya ise Sudan'ın kuzeyindeki Tigray bölgesinde federal hükümete karşı faaliyet gösteren silahlı güçlere destek verdiğini savunuyor.

Associated Press'in yayımladığı değerlendirmede, iki ülkedeki iç çatışmaların birbirine bağlanması ve sınır ötesi silahlı faaliyetlerin artması halinde daha geniş bir bölgesel krizin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Sudan’dan Etiyopya’ya uzanan gerilim, Afrika Boynuzu’nda yeni bir çatışma riskini büyütüyor. Savaşların ardındaki güç mücadelelerini, çıkar ilişkilerini ve halkların yaşadıklarını soL’dan takip edin.

Sudan'dan Etiyopya'ya İHA suçlaması

Sudan yönetimi, Etiyopya topraklarının RSF tarafından askeri üs ve lojistik merkez olarak kullanıldığını öne sürüyor. Hartum yönetimine göre RSF, Etiyopya'da kurulan kamplardan insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor ve Sudan'ın sınır bölgelerinde operasyon yürütüyor.

Sudan yönetimi kasım ayının başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'ne başvurarak Etiyopya hakkında şikâyette bulundu. Sudan tarafı, saldırılarda kullanılan İHA'ların Etiyopya topraklarından hareket ettiğini gösterdiğini ileri sürdüğü belgeleri uluslararası kuruluşlara sundu.

Sudan'ın 1 Kasım'da açıkladığı raporda, 15 Şubat-27 Ekim 2026 arasında Etiyopya topraklarından gerçekleştirildiği öne sürülen 70 saldırıda 187 patlayıcı yüklü İHA kullanıldığı iddia edildi. Hartum yönetimi bu saldırılarda yüzlerce sivilin ve askerin öldüğünü veya yaralandığını savundu.

Etiyopya ise suçlamaları reddediyor. Addis Ababa yönetimi, Sudan'ın kendi egemenlik alanına yönelik iddialarını temelsiz bulurken, Sudan ordusunu Tigray'daki silahlı gruplara destek vermekle suçluyor.

Sudan ile Etiyopya arasında uzun süredir ihtilaf konusu olan El-Faşaga bölgesinde Etiyopya askerleri.

Uydu görüntüleri Asosa'daki hareketliliği ortaya koydu

Sudan'ın suçlamalarına ilişkin en önemli bağımsız araştırmalardan biri Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi bünyesindeki İnsani Araştırmalar Laboratuvarı'ndan (HRL) geldi.

Araştırmacılar, Etiyopya'nın Sudan sınırına yakın Asosa kentindeki askeri üste 2026 boyunca artan askeri ve lojistik hareketliliği uydu görüntüleri üzerinden izliyor.

28 Ağustos tarihli değerlendirmede, Etiyopya ordusuna ait üste beş gün içinde yaklaşık 100 hafif askeri aracın ortaya çıktığı, çok sayıda kargo konteynerinin ve askeri teçhizatın bölgeye taşındığı tespit edilmişti.

Yale'in 5 Kasım tarihli son raporunda ise 4 Kasım'a kadar devam eden hareketlilik ayrıntılandırıldı. Araştırmacılar, üsse yeni kargo konteynerlerinin getirildiğini, araçların taşındığını ve yeni park alanlarının inşa edildiğini belirledi. Üste yaklaşık 44 beyaz ve 10 koyu yeşil hafif askeri araç tespit edildi.

Yale HRL, bu hareketliliğin Sudan'ın Mavi Nil bölgesindeki RSF ve müttefiklerinin operasyonlarına malzeme ve ekipman desteğiyle uyumlu olduğunu değerlendiriyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli gelişme Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde yaşandı. RSF, Sudan ordusuna karşı ilerleyerek Sali kasabasını ele geçirdi. Uydu görüntüleri, kasabadaki ordu mevzilerinin tahrip edildiğini ve RSF'nin bölgedeki ulaşım altyapısı üzerinde kontrol kurmaya çalıştığını gösteriyor.

Yale'in değerlendirmesine göre 29 Ekim-4 Kasım arasında RSF'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda Mavi Nil eyaletinin merkezi Ed-Damazin'deki sivil ve askerî tesislerde hasar meydana geldi.

Bu gelişmeler, Sudan'daki çatışmanın Etiyopya sınırına yakın bölgelerde yoğunlaştığını ve sınır ötesi lojistik ağların savaşın seyrinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Yale araştırmacılarının uydu görüntülerinde Asosa'daki Etiyopya askeri üssünde araç ve lojistik malzeme hareketliliği görülüyor.

Diplomatik misilleme: Konsolosluklar kapatıldı

Karşılıklı suçlamalar iki ülkenin diplomatik ilişkilerini de etkiledi.

Etiyopya yönetimi 4 Kasım'da Sudan'ın Asosa kentindeki konsolosluğunu kapatarak görevli altı Sudanlı diplomatı sınır dışı etti. Sudan yönetimi de buna karşılık doğudaki Gedaref kentinde bulunan Etiyopya konsolosluğunun kapatılması ve diplomatların ülkeden ayrılması yönünde karar aldı.

Sudan Tribune'un aktardığına göre iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin kapatılması, karşılıklı suçlamaların ardından yaşanan gerilimin yeni aşaması oldu.

Sudan'ın BM ve Afrika Birliği'ne başvurusu da bu diplomatik krizle aynı döneme denk geldi. Böylece iki ülke arasındaki anlaşmazlık yalnızca sınır bölgelerindeki askeri hareketlilikle sınırlı kalmadı.

Etiyopya ve Sudan temsilcileri arasındaki diplomatik temaslardan bir kare.

Etiyopya'da Tigray çatışması yeniden alevlendi

Etiyopya'nın Sudan'a yönelttiği suçlamaların merkezinde ise ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesi bulunuyor.

2020-2022 arasında Etiyopya federal ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan savaş, 2022'de imzalanan Pretoria Barış Anlaşması'yla sona ermişti. Ancak taraflar arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklar çözülemedi.

Eylül 2026'da bölgede çatışmalar yeniden başladı. Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, Sudan, Eritre ve Mısır'ın Tigray'daki silahlı güçlere destek verdiğini ileri sürdü. Suçlamalar üç ülke tarafından da reddedildi.

Tigray'daki çatışmaların yeniden başlaması, Etiyopya'nın batı sınırındaki güvenlik dengelerini de etkiliyor. Uzmanlar, bölgede yeni bir çatışma dalgasının silahlı grupların ve askeri malzemenin Sudan sınırından geçişini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

ACLED'in haritası, 2026 yazı ve sonbaharında Tigray ve çevresinde yeniden yoğunlaşan askeri hareketliliği gösteriyor.

Sınır anlaşmazlığı ve bölgesel ittifaklar

Sudan ile Etiyopya arasındaki gerilim yeni değil. İki ülke arasında uzun süredir çözülemeyen El-Faşaga sınır anlaşmazlığı bulunuyor.

Etiyopyalı çiftçilerin uzun yıllardır tarım yaptığı verimli El-Faşaga bölgesi, Sudan ile Etiyopya arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor. 2020'de Tigray'da savaşın başlamasıyla Etiyopya ordusunun bölgeden çekilmesini fırsat bilen Sudan birlikleri, bölgede yeniden kontrol sağlamıştı.

Nil Nehri üzerindeki Büyük Rönesans Barajı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli başlıklarından biri. Etiyopya'nın enerji üretimini artırmak amacıyla inşa ettiği baraj, Sudan ve Mısır'ın su kaynaklarının kullanımı ve paylaşımı konusundaki kaygılarını artırıyor.

Bölgesel ittifaklar da iki ülke arasındaki gerilimin arka planında bulunuyor. Etiyopya'nın BAE ile yakın ilişkileri, Sudan'ın ise Mısır ve Eritre ile geliştirdiği ilişkiler bölgedeki güç dengelerini etkiliyor. Türkiye ise hem Hartum hem de Addis Ababa ile ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor.

Sudan, Etiyopya ve Eritre'nin kesiştiği sınır bölgesi. El-Faşaga, Tigray ve Büyük Rönesans Barajı'nın konumu bölgesel gerilimin coğrafi boyutunu ortaya koyuyor.

İki iç savaş tek bir bölgesel krize dönüşebilir mi?

Sudan ve Etiyopya arasındaki karşılıklı suçlamaların henüz bağımsız biçimde doğrulanmış bütünlüklü bir kanıt seti bulunmuyor. Ancak Yale Üniversitesi'nin uydu görüntüsü araştırmaları, Etiyopya'daki Asosa üssünde RSF faaliyetleriyle uyumlu askerî ve lojistik hareketliliğe işaret ediyor.

Uluslararası Kriz Grubu'nun Afrika Boynuzu Direktörü Alan Boswell, Associated Press'e yaptığı değerlendirmede, Sudan ve Etiyopya arasında giderek yoğunlaşan bir vekâlet savaşının iki ülkeyi de daha fazla istikrarsızlaştırabilecek koşulların oluştuğuna dikkat çekti.

Oxford Economics Africa'dan Jervin Naidoo da Etiyopya'daki istikrarsızlığın Sudan savaşının yeni bir cephesine dönüşmesi veya Sudan'daki çatışmanın Etiyopya'ya taşınması riskine işaret etti.

İki ülke arasındaki sınır hattında askeri hareketlilik, karşılıklı diplomatik misillemeler ve iç çatışmalara yönelik destek suçlamaları artarken, bölgedeki gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Sudan ve Etiyopya'daki çatışmaların birbirinden bağımsız kalması giderek zorlaşıyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.