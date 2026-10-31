Stat tartışması sürerken Kadıköy'e içki yasağı iddiası: Tekel bayilere 'Fenerbahçe maçlarında satış yapmayın' denildi

Fenerbahçe’nin İstanbul'daki Chobani Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde Kadıköy çevresindeki işletmelere bir tebligat gönderildiği iddia edildi.

Belgeye göre 2026-2027 futbol sezonu boyunca stadyum ve çevresindeki işyerlerinde, maç saatlerinde alkollü içki satışı yapılamayacak.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a dayandırılan uygulamaya gerekçe olarak "kamu düzeninin korunması", "taraftarların can ve mal güvenliğinin sağlanması" ve "olası şiddet ile düzensizliğin önlenmesi" gösteriliyor.

Tebligata göre alkollü içki satış belgesi bulunan tekel bayileri, marketler, büfeler ve benzeri işletmeler belirtilen saatlerde alkol satamayacak. Alkollü içkiler açık ya da kapalı ambalajla, doğrudan veya dolaylı hiçbir yöntemle sunulamayacak. İşletmelerin önündeki masa ve sandalyelerde alkol tüketimine ortam hazırlanmasına da izin verilmeyecek.

Maltepe tartışmasının ortasında

Tebligat, Fenerbahçe’nin Kadıköy’den ayrılıp ayrılmayacağı sorusunun yeniden gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Fenerbahçe’ye yeni bir stat tahsis edebileceğini ve kulübün Kadıköy’den taşınabileceğini söylemişti.

Yıldırım, EURO 2032 için Maltepe’ye yapılması planlanan 75 bin kişilik stadın, Kadıköy’den çıkılması karşılığında Fenerbahçe’ye tahsis edildiğini de anlatmıştı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise stadın taşınmasının mümkün olmadığını, stadın kulüp var olduğu sürece Fenerbahçe’ye ait kalacağını söyledi.

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