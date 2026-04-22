Sabancı’dan A101’e: CarrefourSA’nın satışı ve seçim ayarlı içki yasağı iddiası

Sabancı’nın CarrefourSA’yı satmak üzere Yeni Mağazacılık AŞ ile anlaştığı haberi gündeme geldi.

Yeni Mağazacılık AŞ, Türkiye’nin en yaygın zincir marketlerinden A101’in sahibi.

AKP iktidarı döneminde büyüdükçe büyüyen bu zincir marketin sahipleri, 15 Temmuz sonrası Fethullahçılarla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.

Şimdilerde artık Cemaat iddialarıyla değil, kâr rekorlarıyla anılıyorlar.

Peki, o dönem nasıl serbest kalmışlardı, hatırlayan var mı?

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, bugün bu olayı hatırlatan bir yazı kaleme aldı:

… Nur cemaatinin önderlerinden Hüsnü Bayramoğlu devreye girmiş; resmi bir açıklama yapmıştı. Bayramoğlu, A101’in sahiplerinin “Fethullahçı” değil, “Nur talebesi” olduğunu söylüyordu. Cemaatin, A101’in patronunun evinde Risale dersleri yaptığını da vurgulayan Bayramoğlu, “Cumhurreisimizin hemşerisi ve aile dostudur” notunu düşmeyi de ihmal etmiyordu.

Nihayetinde, 2017’de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen ve sonrasında “buhar” olan bir soruşturma A101’in geçirdiği…”

Evet, Bank Asya’nın kurucularındandı A101'in sahibi ama işte kefili vardı…

İçki yasağı hamlesi mi?

Pehlivan, bu hatırlatmanın yanı sıra A101’le ilgili önemli bir iddiayı daha köşesine taşıdı.

Market zincirinin “Z kuşağı neden bizi tercih etmiyor” diye büyük bir araştırma yaptırdığını, CarrefourSA’nın alımının da işte bu araştırmanın ürünü olduğunu aktaran Pehlivan, şu ifadeleri kullandı: