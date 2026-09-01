Kanunda yok, polis dronundan ilan edildi: İstanbul'da açık alanda içkiye fiili yasak

İstanbul'da polis, kanunda karşılığı bulunmayan bir "açık alanda içki yasağını" dronlarla uygulamaya başladı.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde, Narlıkapı Caddesi çevresindeki tarihi surların bulunduğu açık alanda içki tüketen yurttaşlar polis dronuyla tespit edildi.

Dronun hoparlöründen yurttaşlara, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" anonsu yapıldı. Görüntülerde uyarının ardından yurttaşların bulundukları yerden ayrıldığı görüldü.

DHA'nın aktardığına göre uygulama İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede kullanılan polis dronlarıyla gerçekleştiriliyor.

Üsküdar'da da aynı uygulama: 'Cezai işlem uygulanacaktır'

Fatih'teki görüntülerin ardından aynı uygulamanın Üsküdar'da da gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Üsküdar sahilinde içki tüketen yurttaşlar yine polis dronuyla tespit edildi. Drondan bu kez, "Dikkat dikkat bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır" anonsu yapıldı.

Anonsun ardından yurttaşların sahilden ayrıldığı görüntülendi.

Açık alanda içki tüketmek yasak değil

Polis dronundan yapılan "Burada alkol tüketimi yasaktır" anonsunun aksine, Türkiye'de açık alanda içki tüketimini genel olarak yasaklayan bir kanun hükmü bulunmuyor.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Sarhoşluk" başlıklı 35'inci maddesi içki tüketimini değil, "sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunmayı" kabahat olarak düzenliyor.

Dolayısıyla bir kişinin parkta, sahilde ya da başka bir açık alanda yalnızca alkollü içki tüketiyor olması Kabahatler Kanunu'na göre tek başına yaptırım nedeni oluşturmuyor.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda da park, sahil, plaj ve benzeri açık alanlarda kişilerin içki tüketmesini genel olarak yasaklayan bir hüküm yer almıyor.

Bu nedenle polisin herhangi bir rahatsız edici davranış ya da başka bir kabahat tespiti olmaksızın yurttaşlara yalnızca içki tükettikleri gerekçesiyle "yasak" ilan etmesinin ve alanı terk etmelerini istemesinin açık bir yasal dayanağı bulunmuyor.

Valilik 2023'te de aynı yasağı getirmeye çalışmıştı

İstanbul Valiliği 17 Ağustos 2023'te yayımladığı bir genelgeyle park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı ve plaj gibi yerlerde içki tüketiminin önlenmesini emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinden istemişti.

Tepkilerin ardından Valilik, "alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmadığını" iddia etmiş ve genelgenin mevcut mevzuatı yalnızca "hatırlattığını" savunmuştu.

Ancak dayanak gösterilen mevzuatta açık alanlarda içki tüketimine ilişkin böyle genel bir yasak bulunmaması tartışma yaratmıştı.

İstanbul Barosu da söz konusu genelgenin kişilerin yaşam biçimine ve özel hayatına müdahale ettiğini belirterek iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Baro, Anayasa'nın "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" hükmünü hatırlatarak genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtmişti.

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