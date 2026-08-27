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Gerici Akit sürmanşetten karma eğitimi hedef aldı: ‘Asrın yanlışı’ymış

Okulların açılmasına kısa bir süre kala gerici Akit “karma eğitim sona ersin” sürmanşetiyle çıktı. Gerici yayın, karma eğitimi “asrın yanlışı” diye niteledi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.08.2026 , 11:13

Gericilerin tetikçi gazetesi Akit bugün bir kez daha karma eğitimi hedef aldı. Gazetenin bugünkü nüshasının sürmanşetinden “Karma eğitime son verilsin” çağrısı yapıldı.

Haberde “asrın yanlışından dönülsün” denilmesi dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 3 yıl önce karma eğitimi hedef alarak kız okulları açılmasını savunmuştu. Bu çıkışın ardından peşpeşe kız ortaokulları açılmıştı.

Akit'in bugünkü sürmanşeti bakanlığın karma eğitime karşı yeni bir saldırıyı gündemine alacağının sinyali olarak yorumlanıyor.

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