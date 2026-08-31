TKP: AKP, patronlar ve tarikatlar mutlu, halk işsizlik ve açlıkla karşı karşıya!

Geniş tanımlı işsizlik artıyor, açlık sınırı 121 bin liraya yükseliyor...

Diğer yandan dev holdingler kâr rekorları kırıyor, tarikatlar milyarlarca liralık servetleri yönetiyor, kimileri iktidarın gücüyle zenginleşiyor...

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bir yanda holdinglerin ve tarikatların ihya edildiği sömürü düzenine, diğer yanda halkın mahkum edildiği açlık ve geleceksizliğe işaret ederek çağrıda bulundu:

"Bu düzenin böyle sürüp gitmesine izin vermeyeceğiz! Ayağa kalkmak, örgütlenmek ve bu düzeni değiştirmek zorundayız. Çağrımız bu düzeni alt etme, bunun için yan yana gelme çağrısıdır! "

Bir tarafta holdingler ve tarikatlar, diğer tarafta ağır yoksullukla boğuşan milyonlar

TKP, "İşsizlik yüzde 30’u aştı, açlık sınırı 37 bin liraya, yoksulluk sınırı 121 bin liraya yükseldi" başlıklı bir açıklama yayımladı.

"Bir tarafta kâr rekorları kıran dev holdingler, milyarlarca liralık serveti yöneten tarikatlar ve iktidar gücüyle zenginleşenler var… Diğer tarafta ise tarihin en ağır yoksulluk ve işsizlik dalgasıyla boğuşan milyonlar" denilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Koç Holding bu yıl net kârını yüzde 146,5 artırdı, Sabancı Holding ise “piyasa beklentilerini” ikiye katlayan bir net kâr açıkladı. Patronlar cephesi son derece mutlu! Türkiye’de tamamı birer holding haline gelen tarikat ve cemaatler de öyle. İş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki, operasyona konu olan gözden düşmüş bir cemaatin dahi 45 milyon dolara ada satın alıp, milyarlarca liralık gayrimenkul, altın ve dövize sahip olduğunu gördük. Yine gözden düşen AKP eskilerinden Melih Gökçek’in oğlunun Almanya vatandaşlığı almak için 4,5 milyon avro bedelle 18 daire satın aldığını, 8,5 milyon avro karşılığında bir AVM satın almak üzere olduğunu, 180 milyon avro değerindeki bir AVM için ise anlaşma zemini aradığını öğrendik. Yani AKP’nin eskileri bile büyük bir servet biriktirmiş durumda."

Küçük azınlığa şatafat, ezici çoğunluğa sefalet

Açıklamada holdingler, tarikatlar ve düzen siyasetçilerinden oluşan küçük azınlığın büyük bir şatafat içinde yaşarken, ülkenin ezici çoğunluğunun ise derin bir sefalete mahkûm edildiği vurgulandı.

Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 30,6’ya yükseldiği, temmuz ayında istihdamın önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin olduğu hatırlatılan açıklamada, genç işsizliği oranının yüzde 14,5'e çıkarken kadınlarda iş gücüne katılım oranının yüzde 32,2 seviyesinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) Ağustos 2026 dönemine ait bugün yayımladığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasına da dikkat çekildi.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarının yani açlık sınırının 37 bin 388 liraya, gıda ile birlikte haneye girmesi gereken temel harcamalar için (giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık) ihtiyaç duyulan miktarın yani yoksulluk sınırının 121 bin 786 liraya, bekâr bir işçinin "yaşama maliyetinin" ise aylık 48 bin 305 liraya yükseldiği hatırlatıldı.

'Ayağa kalkmak, örgütlenmek ve bu düzeni değiştirmek zorundayız'

Açıklamada, bir yanda holdinglerin ve tarikatların ihya edildiği sömürü düzenine, diğer yanda halkın mahkum edildiği açlık ve geleceksizliğe işaret edildi ve bu düzenin böyle sürüp gitmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklama, düzeni değiştirmek için yapılan örgütlenme çağrısıyla sona erdi:

"Yoksulluğa ve işsizliğe alışmayacağız.

Ayağa kalkmak, örgütlenmek ve bu düzeni değiştirmek zorundayız.

Çağrımız bu düzeni alt etme, bunun için yan yana gelme çağrısıdır!"

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