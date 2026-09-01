‘AKP kimsenin içtiğine karışmıyor’ dedi, Barlar Sokağı’nı hedef aldı: ‘Bir günde ruhsatlarını iptal ederdim’

2023 genel seçimlerinde İYİP'ten Eskişehir milletvekili seçilen, aynı yıl partisinden istifa ederek AKP’ye katılan ve 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İdris Nebi Hatipoğlu, kentteki Barlar Sokağı’nı hedef aldı.

AKP MKYK üyesi de olan Hatipoğlu, Şehir Gazetesi’nden Özge Zaim’e verdiği röportajda Barlar Sokağı’nın kapatılması gerektiğini savundu.

Hatipoğlu bir yandan AKP’nin yurttaşların yaşam tarzına müdahale etmediğini ileri sürerken, diğer yandan belediye başkanı seçilmesi halinde bölgedeki işletmelerin ruhsatlarını iptal edeceğini söyledi.

‘Üniversite öğrencilerini alkol alışkanlığına özendiriyor’

Barlar Sokağı’nın üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir bölgede bulunmasına karşı çıkan Hatipoğlu, barların bir arada bulunmasının öğrencileri “alkol alışkanlığına ve gece hayatına özendirdiğini” öne sürdü.

Hatipoğlu, “AK Parti vatandaşın içtiğine, yediğine, gezdiğine hiçbir yerde karışmıyor” iddiasında bulunarak, iktidarın böyle bir amacı olması halinde içkili mekanların tümünü yasaklayabileceğini söyledi.

Ardından Barlar Sokağı için şu ifadeleri kullandı:

Ben buna karşıyım ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilseydim bir günde hepsinin ruhsatlarını iptal edecektim. Yarın öbür gün Eskişehir’de hangi belediye başkanı olursa olsun ondan da isteğim budur, burayı kapatalım.

Hatipoğlu, bölgede öğrenciler için kafeler ve sanat atölyeleri açılmasını önererek öğrencilerin “alkol olmadan da” sosyalleşebileceğini söyledi.

‘Devlet sarhoşların peşinde mi gezecek?’

Barlar Sokağı’nda her gün kavga ve bıçaklama yaşandığını ileri süren Hatipoğlu, emniyetten de bu yönde bilgiler aldığını söyledi.

Hatipoğlu, güvenliğin sağlanmasını isteyen yurttaşları ise şu sözlerle hedef aldı:

“Vatandaş diyor ki ‘Devlet önlemini alsın.’ İyi de kardeşim devlet akşama kadar sizin peşinizde mi gezecek sarhoşların?”

Bölgedeki işletmeler hakkında uyuşturucu ve kadınlara yönelik suçlara ilişkin herhangi bir somut veri ortaya koymadan çeşitli iddialarda da bulunan Hatipoğlu, barların kent merkezinin dışına taşınması gerektiğini savundu.

Hatipoğlu, “Eskişehir’in dışına, belli çevreyollarına gitsin açsın ama Eskişehir’in göbeğinde, üniversitelilerin yaşadığı mahallenin içinde bu Barlar Sokağı olamaz” dedi.

İşçiler Hatipoğlu’nu böyle anlatmıştı: ‘Mafya gibi dolaşıyor fabrikada’

Hatipoğlu yalnızca siyasi kimliğiyle değil, patron kimliği ve sahibi olduğu fabrikadaki çalışma koşullarıyla da daha önce gündeme gelmişti.

Hatipoğlu, Eskişehir’de PVC pencere üretimi yapan Europen Endüstri’nin büyük ortakları arasında yer alıyor. İYİP'ten istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından şirketinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1,3 milyar liralık teşvik aldığı da ortaya çıkmıştı.

soL’un 2023 yılında Europen işçileriyle yaptığı görüşmelerde ise fabrikadaki çalışma koşulları ve Hatipoğlu’nun işçilere yönelik tutumuna ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme gelmişti.

Bir Europen işçisi, Hatipoğlu’nun fabrikada dolaşırken çalışanlara “Ben kimim?” diye sorduğunu, kendisini tanımayan bir işçiyi dövdürtüp ardından işten çıkarttığını anlatmıştı.

İşçi, Hatipoğlu için “Mafya gibi dolaşıyor fabrikada” ifadesini kullanmıştı.

Europen’de çalışan işçiler ayrıca fabrikaya sendika sokulmasının engellendiğini, sendikalaşmayı gündeme getirenlerin işten atılmakla tehdit edildiğini ve fazla mesai ücretlerinin eksik ve elden ödendiğini söylemişti.

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