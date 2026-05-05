Sekizinci 'Varlık Barışı' düzenlemesi: AKP'den kaynağı belirsiz paraya izin, şirketlere kıyak

AKP iktidarı sekizinci kez "Varlık Barışı" düzenlemesini yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduktan sonra TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla konuyla ilgili bilgi veren AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tam da seçim öncesi atılan adımla şirketlere vergi avantajları sağlandığını, kaynağı belirsiz para girişinin önünün açıldığını duyurdu.

Güler, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 15 maddeden oluştuğunu belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve "yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni teşviklere ilişkin açıklamalarını" hatırlatan Güler, "Türkiye Yüzyılı'nda yatırımlar için güçlü merkez programı ile özellikle İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin 'istikrar adası', 'güvenli liman' olma konumunu somut adımlarla güçlendiriyoruz" dedi.

'İhracatçıya 16 puanlık vergi avantajı'

ANKA'daki habere göre, kurumlar vergisi oranlarında ciddi indirimlere gidileceğini açıklayan Güler, bunun "üretim ve ihracatı desteklemek amacı" taşıdığını söyledi, doğrudan ihraç yapan kurumlar için verginin yüzde 9’a indirileceğini dile getirdi. Güler, "İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi yüzde 9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz için ise yüzde 14'e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı da sağlamış oluyoruz" dedi.

'İFM katılımcılarına kazanç indirimi yüzde 100'e çıkarıldı'

İFM'ye yönelik düzenlemelere ilişkin bilgi veren Güler, "İFM'nin küresel rekabet gücünü korumak için tarihi adımlar attıklarını" savundu. Güler, merkezin sadece bir bina topluluğu değil, bir "finansal akış merkezi" olacağını ifade ederek şu detayları paylaştı:

"Transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının yüzde 95'ini vergi dışı bırakıyoruz.

Ülkemize nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla son üç yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurtdışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinden ise vergi oranını sadece yüzde 1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişini de kolaylaştırıyoruz. Ayrıca İFM’nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörülebilirlik sağlıyoruz."

Varlık Barışı: '31 Temmuz 2027’ye kadar vergi incelemesi yapılmayacak'

Teklifin en dikkati çeken maddelerinden biri olan yurtdışı ve yurt içi varlıkların ekonomiye kazandırılmasına dair düzenlemeyi detaylandıran Güler, "31 Temmuz 2027 tarihine kadar bildirimde bulunanlar için hukuki teminat sağlandığını" belirtti. Güler, söz konusu düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurtdışı değil; yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların da sisteme dâhil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda yüzde 5 olarak uygulanan vergi oranını; varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağını da kanuni teminat altına alıyoruz."

'Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkarıyoruz'

Teklife göre, kamu borçlarının yapılandırılmasında önemli kolaylıklar getiriliyor.

Buna göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da da değişiklik yapıldığını açıklayan Güler, tecil süresinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Güler, "Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz. Bununla birlikte teminatsız tecil sınırını da artırarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Böylece 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz" dedi.

'Varlık Barışı'nda geçmiş dönemlerden daha fazla akış bekliyoruz'

Güler, Varlık Barışı düzenlemesiyle Türkiye’ye ne kadar sermaye girişi beklendiğine ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elimizde öyle bir etki analizi yok ama geçmiş yıllarda da 2008'den itibaren değişik dönemlerde yaklaşık yedi başlıkta çıkartılmıştı. Dünyamız küresel bir krizden geçiyor. Bölgesel savaşlar, güvenli liman arayışı hem vatandaşlarımız açısından hem diğer farklı ülke vatandaşlarının yatırımları açısından önem arz ediyor. Elimizde bir etki analizi yok ama o yedi başlıkta çıkan varlık barışı diye ifade ettiğimiz dönemlerden çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Daha fazla olacağını düşünüyoruz ve işaretler o yönde."

AKP Grup Başkanı Güler:, "Bütün şirketlere, yatırımcıya, girişimciye kapımız açık" dedi.

'Şirketini burada kuran bütün şirketlere, yatırımcıya, girişimciye kapımız açık'

Söz konusu düzenlemeyle hedeflenen sermaye akışının hangi bölgelerden beklendiği ve Körfez sermayesinin ülkeye girişine ilişkin soruyu Güler, şöyle yanıtladı:

"Biz dünyanın her bölgesine hitap ediyoruz, bizim özellikle öyle bir alanımız yok. Tabii özellikle varlık barışı başlığında dünyanın her bölgesinde, ülkesinde yatırımı olan, faaliyet yürüten, ticaret yapan sektörlerdeki vatandaşlarımız olmak üzere; biz ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumu, özelliği, küresel ticaretin özellikle enerji güvenliği açısındaki bölgesel risklerin bu kadar arttığı bir dönemde çok önemli bir konumda görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde biz güvenli bir liman olarak ülkemizin; hem finansta hem yeni girişimcilikte hem teknolojik yatırımlarda, nitelikli hizmet merkez üslerinde uyum yönüyle hep değerlendirdik. Şirketini burada kurup dünyanın her yerinde ticaret yapabilecek bütün şirketlere, yatırımcıya, girişimciye kapımız açık."

Varlık getirene vergi muafiyeti şartları

Yurtdışından getirilecek varlıklarda vergi oranının "sıfır" olup olmayacağına dair teknik ayrıntıları paylaşan Güler, sisteme dahil edilen varlıkların kalış süresine göre bir kademelendirme yapılacağını açıkladı. Güler, "Siz getirdiğiniz varlığınızı; altın, döviz veya diğer yatırım araçlarını beş yıl ve üzerinde herhangi bir devlet tahvili veya kira sertifikası veya diğer alanlarda sisteme dahil ettiğinizde herhangi bir muafiyet, herhangi bir vergi şeyi yok. Ama bunun süresi kısaldıkça belli oranlarda bunun stopaj payı olarak yüzde 5'e kadar ödemeler olacak. Dört yıl, üç yıl, iki yıl... yüzde 1'e kadar inebilecek ama çok kısa süreli kayda alınanlarda yüzde 5 stopaj vergisi alınacak" ifadelerini kullandı.

'Varlık Barışı'nda yeni düzenleme

Özetle, vergi düzenlemeleri kapsamında, yurtdışı kazançlarına yönelik istisnalardan yararlanan kişilerin veraset yoluyla edindikleri varlıklar için vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanması öngörülüyor. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye'de bulunan ancak defter kaydı bulunmayan varlıklarını bildirmeleri sağlanacak.

Teklifle, 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirilen kayıt dışı varlıklar için yüzde 0 ila yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanması, belirli şartlarla bu varlıklara inceleme yapılmaması da öngörülüyor.

'Ara zam' yok

Enflasyon rakamlarının hatırlatılması ve "ara zam" beklentisinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine Güler, "petrol fiyatlarındaki kırılgan durumun ve değişkenliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonda baskı oluşturarak, fiyatlar genel düzeyinde artışa neden olduğunu" savundu. "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" dedi.

Dün açıklanan verilere göre, Nisan'da yüzde 4,18 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 32,37’ye ulaştı. Yılın ilk dört ayındaki birikimli artış Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefinin sınırlarına dayandı.