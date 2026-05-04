Fettah Tamince’den Şam çıkarması: Şara ile ‘yatırım fırsatlarını’ görüştü

Turizm patronu Fettah Tamince Suriye’nin başkenti Şam’da HTŞ lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Şara’nın uluslararası otel zinciri Rixos'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Fettah Tamince ile bir araya gelerek, ülke yatırımları ve turizm sektöründeki fırsatları görüştüğünü duyurdu.

Şam’daki Halk Sarayı’nda yapılan görüşmede Suriye’de yatırım fırsatları, özellikle turizm ve otelcilik sektöründe işbirliği olanaklarının ele alındığı kaydedilirken, ayrıca “Tamince’nın ileri düzey deneyimlerinden faydalanabilecek projeler üzerinde de” değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

Açıklanana göre toplantıda, Suriye’deki mevcut yatırım projelerinin durumu, iş ortamının genişletilmesine yönelik planlar ve turizm, enerji, gayrimenkul geliştirme ile altyapı rehabilitasyonu alanlarında yatırım teşviklerinin artırılması konuları tartışıldı.

AKP’ye yakınlığıyla aldığı kamu ihaleleri ve imar kıyaklarıyla servetini artıran Fettah Tamince aynı zamanda işçi haklarına yönelik saldırılarıyla da biliniyor. 2011 yılında Rixos otelde staj yaparken öldürülen Burak Oğraş cinayeti de 15 yıldır halen soruşturma aşamasında.

Tamince’nin adı bu yılın başlarında ise ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerde geçti.

Belgelerde Epstein'in özel spasında çalışan bir kişinin Rixos Otel'de "eğitim" almasına yönelik yazışmaların yer aldığı görüldü.

Tamince Epstein’i tanımadığını iddia ederek, yazışmaların ve oteldeki sürecin arkadaşı olan Dubaili patron Sultan bin Süleyman'ın talebi üzerine gerçekleştiğini öne sürdü.

15 yıl önce oğlu Burak Oğraş'ın öldürüldüğü Rixos otelleri ile Epstein arasındaki bağlantının ortaya çıkması üzerine baba Murat Oğraş, oğlunun kız arkadaşının "Orada tuhaf şeyler oluyordu" ifadesini hatırlatmış, ailenin avukatı da konuyla ilgili savcılığa dilekçe vermişti.

Öte yandan Türkiye’de 6 yıldır örtbas edildiği ortaya çıkan Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmadaki yeni gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı yakın zamanda benzer dosyalarla ilgili çalışmalar yapılacağı sinyalini vermiş ancak zikredilen dosyalar arasında Burak Oğraş'ın adı anılmamıştı.