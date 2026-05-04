Şimşek'in 'övünç' tablosu: Dört aylık enflasyon yıllık hedefe yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Bu, son 22 yılın en yüksek ikinci Nisan ayı enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyon oranı yüzde 32,37 olarak gerçekleşirken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,43 seviyesinde hesaplandı.

2026 yılının ilk dört ayını kapsayan Ocak-Nisan döneminde birikimli enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğu göz önüne alındığında, sadece dört ayda gerçekleşen artışın yıllık hedefe yaklaştığı görüldü. Mevcut veriler ışığında, yıl sonu enflasyonunun en iyi olasılıkla yüzde 30'lu seviyelerde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Enflasyon temel ürünlerde katlanarak artıyor

Manşet enflasyon yüzde 32,37 olarak açıklansa da birçok temel mal ve hizmet grubunda bu oranın çok üzerinde fiyat artışları yaşandı. Yıllık bazda domates, biber ve salatalık fiyatları yüzde 135,9 oranında artarken, mazot fiyatlarında yüzde 63,7, kira bedellerinde yüzde 51,2 artış görüldü. Mutfakların temel kalemlerinden tereyağındaki artış yüzde 47,4, etteki artış ise yüzde 47,3 olarak kaydedildi.

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 50,60 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi yüzde 46,60 ile konut ve yüzde 35,06 ile ulaştırma grupları takip etti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık artış ise yüzde 34,55 olarak belirlendi.

Aylık bazda bakıldığında giyim ve ayakkabı yüzde 8,94, konut yüzde 7,99 ve ulaştırma yüzde 4,29 ile genel ortalamanın üzerinde artış gösteren gruplar oldu.

Alım gücü dibe vurdu

Yılın ilk dört ayında gerçekleşen yüzde 14,64'lük birikimli enflasyon, emekçilerin ve emeklilerin alım gücünde ciddi bir yıkıma yol açtı.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik'in paylaştığı hesaplamaya göre, asgari ücretin reel değeri sadece dört ay içerisinde 4 bin 110 lira tutarında erirken, en düşük emekli aylığındaki değer kaybı 2 bin 928 liraya ulaştı.

Benzer bir tablo kamu emekçileri için de geçerli oldu. Kamu emekçilerinin yıl başında aldığı yüzde 11’lik maaş zammı, enflasyon verileri karşısında tamamen eriyerek geçerliliğini yitirdi.