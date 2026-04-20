Fatura ona kesilecek: AKP içi kavgada Mehmet Şimşek’e son darbe geldi

AKP’nin yıllardır halkı derin bir yoksulluğa iten ekonomi politikalarının son dönem faturasının kesileceği ismin Mehmet Şimşek olduğu netleşmişti.

Bu konuda Şimşek’e yönelik saldırının başını çeken Yeni Şafak gazetesi, bugün tüm sınırları aşarak “Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü” manşetini attı.

Toplumda yoksullaşmanın giderek katlanılamaz noktaya geldiği bir sırada atılan bu manşet, AKP içindeki kavganın da dışa vurumu.

Daha önce Berat Albayrak ve Nureddin Nebati döneminde de halkı derin bir yoksulluğa iten politikaların merkezinde “düşük faiz” dururken, bu dönemde dövizde ve enflasyonda büyük artış yaşanmıştı.

Bu politikaları destekleyen Yeni Şafak, Şimşek dönemindeki faiz artışlarını ve kurun baskılanmasını hedef alıyor.

Her iki süreçte de halk için seçim dönemlerinde ağza çalınan bir parmak bal dışında değişen bir şey olmazken, Yeni Şafak’ın son manşeti, artık AKP’nin “at değiştirmeye” hazırlandığının işareti olarak okunuyor.

Seçim dönemine girerken maaşlarda yüksek artış yapma, enflasyonu kısmen kontrol altına alma hedefindeki AKP iktidarının, mevcut ekonomik yıkım tablosunu bütünüyle Şimşek’in üzerine yıkmaya çalışması olası.

Oysa meselenin Şimşek’le değil, doğrudan AKP’nin sırtını dayadığı düzenle bağı var. Bu düzende eğilimler ve oranlar değişse de her iki yönelimde de kazanan patronlar, kaybeden ise halk oluyor.

Burada iki eğilim de halkı kendi planları ve hesaplaşmaları doğrultusunda kullanırken, Yeni Şafak’ın haberindeki bu ifadeler tam da bunun kanıtı:

“Haziran 2023’te ekonomide yapılan politika değişikliğinin ardından duyurulan ilk Orta Vadeli Program’da ortaya konulan enflasyon hedefi ile gerçekleşen rakamlar arasında büyük uçurum oluştu. Şimşek 2026 enflasyonunu %8,5’e indireceği sözünü verdi. Ancak 2026 enflasyonu en iyimser tahminle %29 olarak gerçekleşecek. Yani hedef ile gerçekleşen arasında %350 oranında sapma meydana geldi.”

AKP içi kavgaların arka planını aktarmaya devam ediyoruz. soL'un bu haberlerine destek vermek için siz de soL'a abone olun.

Neden önemli?

AKP iktidarı 2027 yılında yapmayı planladığı seçim için bu yılın yaz aylarından itibaren seçime kadar zam musluklarını açmayı hedefliyor. Ancak sadece musluk açarak değil, “kelle alarak” ve “fatura ödeterek” yeni döneme girilmesi olası.

Yeni Şafak'ın attığı bu manşetle, “halkı yoksullaştıran politikaların” Şimşek’in başının altından çıktığı izlenimi verilmek, AKP’nin ve patronların payı gölgelenmek isteniyor.