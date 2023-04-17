Erdoğan: Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde batıdan doğuya kayıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
'Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz'
- Bugün sizlerle ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış töreni münasebetiyle bir aradayız. Artık son 3 gününün içinde olduğumuz Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan ayını her bakımdan dolu dolu değerlendirmenin gayretindeyiz. Zor günlerde millete umut olmanın çabasındayız. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırımlara hız veriyoruz. Durmak yok yola hizmete eser kazandırmaya devam diyerek milletimizi hayalleriyle buluşturmaya devam ediyor.
- IFM'in ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz. Dünyada New York, Londra, Frankfurt gibi asırlık merkezlerin yanında, Dubai, Hong Kong gibi sonradan bu listeye dahil olan finans merkezleri de bulunuyor.
- Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz.
'Türkiye Ekonomi Modeli'yle hedeflerimizi bir adım daha yukarı taşıdık'
- Büyütme üzerine kurulu Türkiye Ekonomi Modeli'yle hedeflerimizi bir adım daha yukarı taşıdık. Doğu ve Batı arasında coğrafi ve ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. İktidara geldikten sonra bu müjdeyi vermiştik. İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz ve getirdik. şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk. Kimlerle mücadele etmedik ki. MB'yi İstanbul'a taşıyacağız dedik, önümüze çıktılar. Ne yapmadılar ki, Vakıfbank için aynı şeyi söylediler. Bunların kadim medeniyetimizin haberleri yok. Türkiye'de finansın tarihinde neler olduğunu bunlar bilmiyor. Tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin finans merkeziyle işte yeniden Finans Merkezi olma görevini üstleniyor.
- Ülkemizin 21 yıldır inatla, sabırla sürdürdüğü ekonomik kalkınlığı kesintiye uğramayacak. 2002 öncesini bilenler mücadele ederek elde ettikleri kazanımlarından geriye gidişe müsaade etmeyecek.
'Sandığın renginden en ufak şüphe duymuyorum'
- 14 Mayıs'ta bir kez daha milli irade tecelli edecek, milletimiz Türkiye yüzyılını başlatacaktır.
- Sandığın renginden en ufak şüphe duymuyorum.
- Seçim dönemleri, siyasetçilerin kantara çıktığı günlerdir. Bugünler, ülkenin geleceğine dair ortaya dökülen zamanlardır. Millet vaatleri ölçüp tartar.
- Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek, ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek hiçbir vizyonu olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu da 2002 öncesinde ülkemizin neden geri kaldığını göstermiştir.
'Her şeyi bedava verme... Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme...'
- Her şeyi bedava verme... Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme... IMF reçetelerine teslim olma gibi sayısız abuk sabuk vaadi konuşmaya değer bulmuyorum. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş! Demek ki tefecilerle anlaştı, onlar ona sözler verdiler o da burada aktarıyorlar. Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Böyle bir safsata, yalan yolan, hile görmedim. SSK'yı batıran bu değil mi?
- Bakkal hesabı yapacak kadar ekonomi bilgisi olan herkes bunlarla ekonominin idare edilmeyeceğini görüyor.
- Bu millet, 25 yıl önce 2 anahtar vaadi ile dolaşanların, kendini elindeki anahtarlardan ettiğini unutmaz.
'Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz'
- Bu millet, sabah akşam ahkâm kesen, IMF çantacılarının ülkeyi geride bırakacak vaatlerini iyi bilir. Ülkeye milyarlarca borç takarak nasıl ortadan kalktığını unutmaz.
- Yedili masanın etrafında olanlardan biri ile Davos'tayız. IMF'in başkanı ile görüşme yapıyoruz. Ona dedim ki, adamları gönderiyorsunuz, bunlar Türkiye'yi idare etmek adına konuşuyorlar. Taksitlerinizi alıyorsunuz ama Türkiye'yi idare edemezsiniz, bu bana aittir dedim. 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz var o zaman... 2013'e kadar ödemelerimizi bitirdik ve bizim IMF ile ilişkimiz kalmadı artık. Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'ten destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz.
'Sen soğanı masaya koyup dağıtabilir misin, onların lüksünü bozar'
- "Millet yol mu yiyecek" lafa bak... "Soğandan, domatesten haber ver." Benim Anadolu köylüm onları gayet iyi biliyor. Sen soğanı masaya koyup dağıtabilir misin, onların lüksünü bozar! Ekonomi cahili eser ve hizmet düşmanı olmuştur bunlar.
- Yol, yenebilen, yenerek tüketilebilen bir meta değildir bunu bil Bay Profesör! Demek ki bunları size öğretmediler, yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ülke kalkınır, istihdam oluşur!