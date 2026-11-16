Sayan Kaya'nın avukatından itiraf gibi savunma: 'Herkes kazandı kimse iade etmedi, biz kurban edildik'

Fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk’ün, Kaya’yı tutuklayan sulh ceza hakimine yaptığı savunmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Serbestiyet'in haberine göre Öztürk, Kaya’nın yatırımından elde ettiği kazancı “gönüllü” olarak iade etttiğini iddia etti ve fonlar sayesinde benzer kazançlar elde eden çok sayıda kişi bulunduğunu hatırlattı.

Öztürk, hâkimlikteki beyanında, “Müvekkilim bu kazancını iade etmiştir. Yalnız binlerce kişinin bu kazancı elde ettiği biliniyor fakat 3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir. Bu parayı iade eden müvekkilimizin adeta içlerinden seçilerek ‘kurban edilmesi’ haksızlık olacaktır” iddiasında bulundu.

Kaya’nın bir yatırım yaptığını ve elde ettiği kazancın olağan dışı olduğunu fark etmesinin ardından parayı “kendiliğinden iade ettiğini” öne süren Öztürk, savunmada Kaya’nın ailevi koşullarını da anlattı.

Kızının ameliyatını öne sürdü, delilleri karartma ihtimali olmadığını iddia etti

Öztürk, müvekkilinin 9-10 yaşlarındaki kızının birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirterek annesinin tutuklu bulunmasının çocuk üzerinde telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceğini iddia etti.

Kaya’nın sabit ikametgâh sahibi olduğunu, kaçma şüphesinin ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını ileri süren Öztürk, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

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'Sosyal medya ve kamuoyu baskısı hukuka engel olmamalı' iddiası

Öztürk, savunmasında kamuoyu baskısının yargı kararlarına etki etmemesi gerektiğini de ileri sürdü.

“Adli kontrol uygulanabilir yeterli bir karardır, hukuk hepimize lazım. Sosyal medya ve kamunun baskısının hukuka engel teşkil etmesin” iddiasında bulunan avukat, Kaya’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Fatma Betül Sayan Kaya, 2026 Türkiye Fon soruşturması kapsamında 5 Kasım 2026’da tutuklanmıştı. Kaya hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturmanın odağında, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemler ve fonların tasfiye süreciyle bağlantılı olduğu ileri sürülen yatırım hareketleri bulunuyordu.Kaya, soruşturma kapsamında 6 Kasım’da tutuklandı.

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