Silivri’de Fatma Betül Sayan Kaya önlemleri: 'Kimseyle karşılaşmasına müsaade edilmiyor, görüşlerde ağlıyor'

AKP'nin fon soygunu kapsamında verdiği kurbanlardan biri olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması sonrası Silivri'den ilginç haberler geliyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Barış Pehlivan ile yaptıkları programda Kaya'nın durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Silivri’de özellikle 9 nolu cezaevine çok avukat geldiği için avukatların sıra beklediğini belirten Terkoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya’nın avukatı geldiğinde ise sırayı beklemeden hemen Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştürüldüğünü aktardı.

"Genelde dörtlü kabinin olduğu bölüme, en köşeye götürülüyormuş Fatma Betül Sayan Kaya. Yanındaki kabin boş tutuluyor" diyen Terkoğlu, "Fatma Betül Sayan Kaya’nın herhangi biriyle, oradan tesadüfen insani karşılaşmalar da dahil olsa, karşılaşmasına müsaade edilmiyor ya da onun başkaları tarafından görünmesi istenmiyor. Benim de konuştuğum isimler, sık sık o görüş kabinine gittiğinde avukatlarla ağladığını söylediler" ifadesini kullandı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

