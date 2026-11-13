Fatma Betül Sayan Kaya 'iki çocuğum var' diyerek ağladı: Babası ve kardeşi avukat olarak ziyaret etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre Kaya, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu, eski adıyla Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi olarak bilinen Marmara Cezaevi'nde kalıyor.

Aynı blokta kalan isimler kim?

Kadın tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğu C Blok'ta kalan Kaya'nın aynı blokta Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı gibi hükümlülerin yanı sıra Buğra Gökçe, Fatma Kaplan Hürriyet, Gürkan Akgün ve Seçil Erzan gibi tutuklularla bulunduğu belirtildi.

13 Kasım 2022'de İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in de aynı blokta kaldığı aktarıldı.

Öte yandan aynı blokta bulunan sol örgütlerden hükümlü kadınların zaman zaman slogan atması ve protesto amacıyla koğuş kapılarına vurmasının Kaya'yı rahatsız ettiği öne sürüldü.

12 metrekarelik tek kişilik koğuş

Kaya'nın yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde, tek kişilik bir koğuşta kaldığı öğrenildi.

Yalnızca kendisinin kullanabildiği bir avlunun sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olduğu belirtildi. Kaya cezaevine getirilmeden önce koğuşunun temizlendiği de aktarıldı.

Kaya'nın görüşmesi sırasında kabine başka kimse alınmadı

Cezaevine gelen bazı avukatların tanıklıklarına göre Kaya, ilk avukat görüşmesini C1 kabininde gerçekleştirdi. Görüşmelerinin bu kabinle sınırlandırıldığı ve diğer tutuklu ve hükümlülerle temasının önlenmesi için tedbir alındığı kaydedildi.

Kaya'nın görüşmesi sırasında C2 kabinine başka kimsenin alınmadığı, bir cezaevi görevlisinin kabin dışında beklediği ve görüşme kabininin kapısının kilitlendiği belirtildi.

Adalar Belediye Başkanı teselli etti

Tanıkların aktardığına göre Kaya, ilk görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı. Yakın kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı ifade edildi.

Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile de selamlaştığı, Ersoy'un kendisine "Geçmiş olsun" dediği öğrenildi.

Babası ve kardeşi avukat olarak ziyaret etti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan'ın üstlendiği belirtildi. Ramazan Sayan'ın cezaevine giderek kızıyla görüştüğü, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle Kaya'yı ziyaret ettiği aktarıldı.

Kaya'nın, babası ve kardeşi dışındaki avukatların görüşme taleplerini ise kabul etmediği kaydedildi.

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