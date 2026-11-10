Aykut Erdoğdu'dan 'Fatma Betül Sayan Kaya' savunması: 'Bu yargı sisteminden ona bile adalet çıkmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın üçüncü duruşması Silivri'de devam ediyor. Davanın 107'nci gününde tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınırken, ilk olarak eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu söz aldı.

Yaklaşık 18 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Erdoğdu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek mahkeme heyetine ceza verilmesini istediğini söyledi.

'Fatma Betül Sayan Kaya'nın ağladığını görüyorum'

Konuşmasında cezaevindeki diğer tutuklulara da değinen Erdoğdu, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aynı cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Erdoğdu, Kaya'ya ilişkin şunları söyledi:

"Şu Fatma bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor ya. Kafamı kaldırdım, bizim Adalar Belediye Başkanı Ercan var. Başlamış o da ağlamaya. Günah be kardeşim, hapishanelerde 500 bin tane insan var. Bir milyon kişi yatıp çıktı, bir milyon kişi sırada bekliyor."

'Ona bile adalet çıkmaz'

Erdoğdu, kendisi hakkında iktidara yakın medya kuruluşlarında yürütüldüğünü savunduğu yayınlara da tepki gösterdi. Siyasi mücadele gerekçesiyle insanların hedef haline getirildiğini söyleyen Erdoğdu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın da masumiyet karinesinden yararlanması gerektiğini belirtti.

Erdoğdu, "Ben Fatma Betül Sayan Kaya'ya bunu yapmıyorum. Onun masumiyet karinesine inanıyorum. Çünkü bu yargı sisteminden Fatma Betül Sayan Kaya'ya bile adalet çıkmaz. Ona bile haksızlık yapılmış olabilir" dedi.

Eşi de tahliye talebinde bulundu

Erdoğdu'nun ardından söz alan eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu, çiftin çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğünü, ancak Aykut Erdoğdu'nun tutuklanmasıyla tedavinin yarıda kaldığını anlattı.

Tedaviye devam edebilmek için Erdoğdu'nun kısa süreliğine hastaneye götürülmesini talep ettiklerini ancak bu talebin reddedildiğini belirten Torun, "Şu anda benim anne olma hakkımı elimden alıyorsunuz. Ben 40 yaşındayım" dedi.

Torun, eşinin tahliyesini talep etti.

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