Sağlık emekçileri iş bırakırken: Yoksullaşma büyüyor

Önceki iki yazıda iş bırakma eylemlerinin genel başlıklarını çizmiş ve sağlıkta şiddetin boyutlarını, örnekler ve araştırmalarla birlikte ele almaya çalışmıştık. Burada da sağlık emekçilerinin yoksullaşma başlığında hangi noktalara geldiğine ve bunun sonuçlarına bakmaya çalışacağız.

Sağlık emekçileri bugün iş bırakıyor. İş bırakma eylemlerine gelene kadar geçen süreçte birden fazla başlıkta her gün daha da derinleşen sorunlarla karşı karşıya kalan sağlıkçıların en büyük gündemlerinden biri de ülkenin büyüyen krizinden paylarına düşen yoksullaşma.

Enflasyon, hayat pahalılığı sözcüklerine ne yazık ki çok alıştık. Haberlerde, tartışma programlarında, neredeyse gün aşırı bir yerlerde duyuyoruz, kendimiz de kullanıyoruz. Zira AKP iktidarı döneminde bu sözcükler hayatımızda farklı şiddetlerde de olsa hep yer etti.

Sermaye sınıfının neoliberal politikalardaki saldırgan iştahı bu sözcükleri hayatımızın en orta yerine çivilemeye çalışıyor. Çaresizliği, kanıksatmayı, yoksulluğu kader kabul etmemizi bekliyorlar. Ancak hayatın yasaları öyle işlemiyor; emekçilerin boğazına bastıkça biriken öfkeyle karşı karşıya kalıyor düzen.

İşte bu öfkenin dalga dalga büyüdüğü günlerde, sağlık emekçileri de dalgaya yeni bir halka ekliyor.

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Erdoğan, yeni yıla girerken asgari ücreti 4 bin 253 lira açıklayarak "devrim" yaptıklarını iddia etmişti.

Ancak yeni ücretlerin daha Şubat ayında alım gücü bazında ağır kan kaybetmesi bir yana dursun, tüm diğer sektörleri ve ücret gruplarını da asgari ücret seviyesine çekmiş oldu.

Genel Sağlık İş Sendikası'nın 2021’de yaptığı araştırmalara göre, sağlık çalışanlarının yüzde 42,4’ü 4 bin 500 - 5 bin 500 TL aralığında ücret alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yarısı asgari ücretli pozisyonuna gelmiş durumda:

Araştırma sonuçları sağlık çalışanlarının yüzde 15,2’sinin mevcut işleri dışında ek iş yaptıklarını gösteriyor.

Ek iş yapan sağlık çalışanlarının yüzde 62,7’si bunu geçimini sağlamak için zorunlu tercih ettiğini söylüyor.

Her dört sağlık çalışanından neredeyse üçü (yüzde 72,8) gündelik yaşamlarını sürdürmek için borçlanmak zorunda.

Borçlanma kısmında aynı raporda kaydedilenler genel hatlarıyla şöyle:

Sağlık çalışanlarının yüzde 82,8’i kredi kullanıcısı

Sağlık çalışanları öncelikle gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için yüzde 65,6’sı ihtiyaç kredisi almış durumda ve yüzde 25,7 kredi kartlarına borçlu

Mülk sahibi olmak için borçlananların oranı ise konut kredisi için yüzde 39,9 ve taşıt kredisi için yüzde 10,9

Sağlık Bakanlığı’nın kasasında, pandemi boyunca fazla mesai yapan binlerce insanın parası rehin tutuluyor, mesai ücretlerinin ödenmemesi de ciddi tepkilere neden oluyor.

Maaşlarında iyileştirme isteyen sağlık emekçilerine, iş bırakmaya giderken, bakanlığın atacağını söylediği ancak aylardır ötelediği iyileştirme adımları hakkındaki fikrini sorduğumuzda alınan yanıtlardan ciddi bir güvensizlik ortamının oluştuğu anlaşılıyor.

Hakkını arayanlara cezalandırma

Edirne’de kamu hastanesinde çalışan 30 yaşındaki sağlık çalışanı M.U. konu hakkında yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Bırakın maaşlarda iyileştirmeyi, pandemi ile birlikte neredeyse hastanedeki her departmanda çalıştım. Normalde genel idari hizmet sınıfındaydım. Ancak her departmana gönderildim. Haftada neredeyse 60 saat çalışmamın olduğu zamanlar oldu. Fazla mesaimi isteyince, bir de işleyişe itiraz eklenince üstüne 6 ay boyunca çalışmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na sürüldüm."

Hakkını aradığı için işinden edilmekle tehdit edildiğini anlatan M.U. sınır kapılarında 176 saat personel yetersizliği bahane edilerek çalıştırıldığını belirtirken dikkat çeken başka bir konuya değiniyor:

"Bana personel yetersizliğinden 176 saat mesai yaptıran bakanlık aynı sınırada PCR testi yapsın diye köy imamlarını görevlendirdi. Onlara geçici görev ücreti ödedi… Bize ise hak ettiğimiz ücretleri bile aylardır türlü bahanelerle ödemedi. Sağlık Bakanlığı’nın kasasında benim gibi pandemi şartlarında mesai yapan insanın parası hakkı rehin tutuluyor!"