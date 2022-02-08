Sağlık emekçileri iş bıraktı: 'Hakkımız olanı istiyoruz!'

Sağlık emekçileri bugün hakları için yurt genelinde iş bırakıyor.
Kötü çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, mobbing, hayat pahalılığı nedeniyle "Artık yeter, tükendik!" diye sağlıkçılar, ülkenin dört bir yanında çok sayıda hastanede bugün acil durumlar dışında hizmet vermeyecek.
Sağlık emekçileri sağlık kuruluşları önünde basın açıklaması yaparken, bazı hastanelerdeki poliklinikler de boşaldı.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi (Okmeydanı E.A.H.)
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Isparta
Bursa
İzmir, Menemen Devlet Hastanesi
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mersin Toros Devlet Hastanesi