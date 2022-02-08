Sağlık emekçileri iş bıraktı: 'Hakkımız olanı istiyoruz!'

Sağlık emekçileri bugün hakları için yurt genelinde iş bırakıyor.

Kötü çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, mobbing, hayat pahalılığı nedeniyle "Artık yeter, tükendik!" diye sağlıkçılar, ülkenin dört bir yanında çok sayıda hastanede bugün acil durumlar dışında hizmet vermeyecek.

Sağlık emekçileri sağlık kuruluşları önünde basın açıklaması yaparken, bazı hastanelerdeki poliklinikler de boşaldı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi (Okmeydanı E.A.H.)

Bahçelievler Devlet Hastanesi, poliklinikler katı

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Isparta

Bursa

İzmir, Menemen Devlet Hastanesi

Mersin Üniversitesi Hastanesi