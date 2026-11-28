Türkiye’yi Yemen dahil bölgedeki savaşların cephesi haline getirebilecek Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı dün Pakistan’ın başkenti İslamabad'da yapıldı.

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistan ve Suudi Arabistan yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre üç ülke, bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirdi. Taraflar, kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ve birbirlerinin egemenlikleri ile toprak bütünlüklerine saygı ilkelerine bağlılıklarını bildirdi.

'Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumasına destek amacıyla yürütülen ortak kararlılığı teyit ederiz'

Komitenin dünkü açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Komite, Husi milislerinin Suudi Arabistan'da sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden menfur saldırılarını güçlü şekilde kınadığını yinelemiş ve Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nın kolektif savunma hükümleri uyarınca, Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumasına destek olmak amacıyla yürütülen çabaların sürdürülmesi ve hızlandırılması konusundaki ortak kararlılığı bir kez daha teyit etmiştir.

Taraflar, müşterek güvenlik endişelerini gidermek ve bölgedeki barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla, silahlı kuvvetlerinin kolektif kabiliyetlerinin ve uyumunun artırılmasını teminen, savunma sanayii, ortak teknoloji geliştirilmesi, eğitim ve kapasite inşası alanlarındaki işbirliğini güçlendirme konusundaki taahhütlerini yinelemişlerdir."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi Yemen'e yönelik saldırılara ortak edebilecek Mekke Anlaşması kapsamında henüz Suudi Arabistan saflarına Türk askeri gönderilmediğini ama "gerekli desteğin" verildiğini söylemiş, "Savaş bizim işimiz" diyerek cepheye asker sevkinin sinyalini vermişti.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

'Ortak işbirliği' vurgusu

Komite, 31 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan ilk toplantıda ve 5 Ekim’de Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantıda alınan kararların uygulanmasında gelinen durumu da gözden geçirdi. Görüşmede, ittifakın kurumsallaşması ve üç ülkenin kolektif savunma taahhüdünü kendi ulusal mevzuatlarına uygun biçimde hayata geçirmesi ele alındı.

Komite, ittifak sekreteryasının Suudi Arabistan’da kurulması ve faaliyete geçirilmesi için yürütülen çalışmalarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtti. Üç ülke, "bölgesel gerilimlerin azaltılması ve anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi için siyasi ve askeri istişareleri sürdürme" konusunda anlaştığını duyurdu.

Taraflar ayrıca "silahlı kuvvetlerinin birlikte hareket etme kabiliyetini artırmak amacıyla savunma sanayii, ortak teknoloji geliştirme, eğitim ve kapasite geliştirme alanlarında işbirliğini güçlendirme" taahhütlerini yineledi.

'Büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamlıyor'

Fidan, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Toplantının gündemi sorulan Fidan, komitenin bugüne kadar bir kez olağanüstü, iki kez de olağan toplandığını, daimi komitelerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Fidan, “Biz bu anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren en önemli hedefimiz bu ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi. Emsallerine nazaran gerçekten büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamlıyor” dedi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bir sonraki toplantı Türkiye'de

İttifakın sivil karargahı olacak genel sekreterliğin ve müşterek askeri komuta yapısının kurulmasına ilişkin ilke kararlarının alındığını belirten Fidan, bu kararların çoğunu İslamabad’daki toplantıda onayladıklarını söyledi. Bazı konuların bir sonraki toplantıya bırakıldığını aktaran Fidan, “Bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye yapacak” diye konuştu.

Fidan, çalışmaların sekreterliğin yapısı, müşterek harekat, kuvvet tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi konuları kapsadığını kaydetti.

Fidan: Husilerden kaynaklanan tehdidin seyrini ele aldık

Fidan, "toplantıda Körfez’deki gelişmeleri ve Suudi Arabistan’a yönelik Husilerden kaynaklanan tehdidin seyrini ele aldıklarını" söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin nasıl ilerleyebileceğini ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabileceğini görüştüklerini belirten Fidan, Ukrayna’daki gelişmelerin de hem komite toplantısında hem de ikili görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı.

İttifakın amacının üye ülkelerin askeri imkanlarını ve savunma sanayisindeki kapasitelerini bir araya getirerek barış ve istikrara katkılarını artırmak olduğunu savunan Fidan, bu konuda Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

'Üye olmak isteyen ülkeler var'

Üyelik taleplerinin de toplantıda ele alındığını bildiren Fidan, “Bugün ayrıca üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmeli, modalite ne olmalı o konuda da önemli görüşmeler yaptık. Birtakım prensip kararları aldık” dedi.

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