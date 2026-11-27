Türkiye’yi Yemen dahil bölgedeki savaşların cephesi haline getirebilecek Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması’nın onaylandığına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşma 5 Kasım’da TBMM Genel Kurulu'nda 119 ret oyuna karşı 279 kabul oyuyla kabul edilmişti. "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 14 Kasım'da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bugünkü Resmi Gazete’de “Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması”nın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığına dair karar yayımlandı.

Böylece Türkiye Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurulan askeri paktın resmen tarafı oldu.

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