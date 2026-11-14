Ülkeyi savaşa sürükleyebilecek Mekke Anlaşması artık yürürlükte

Ülkemizi bölgede ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda savaşların cephesi haline getirecek, Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzalanan Mekke Anlaşması, Erdoğan’ın Ağustos’ta attığı imzadan aylar sonra 5 Kasım'da Meclis'ten geçmişti. Kanun teklifi, 5 Kasım’da TBMM Genel Kurulunda 119 ret oyuna karşı 279 kabul oyuyla kabul edilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, üç ülke arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke’de imzalanan anlaşmanın onaylanması uygun bulundu. Üç maddelik kanunda, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmesi öngörüldü.

Meclis’te onaylanmadan sahada uygulanmaya başlamıştı

7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan anlaşmanın içeriği günlerce gizli tutuldu. 16 maddelik metin ancak 20 Ekim'de Meclis'e sunulan kanun teklifiyle birlikte ortaya çıktı. Anlaşma 27 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçti.

Meclis'teki onay sürecini beklemeden ittifakın fiili yapılanması için çoktan adımlar atılmıştı. Anlaşma meclise gelmeden üç ülkenin askeri ve diplomatik faaliyetlerini koordine edecek 20 kişilik daimi bir Genel Sekreterlik Karargahı'nın kuruluşunda son aşamaya gelinmişti bile.

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16 maddelik ipotek: 'Gerekli tüm yöntemler' ve 10 yıl çıkış yasağı

Mekke Anlaşması, Türkiye’yi doğrudan başka ülkelerin savaşlarına sokacak ağır yükümlülükler içeriyor.

NATO’nun 5. maddesine benzer şekilde kurgulanan anlaşmanın ilk maddesi, taraflardan birinin toprak bütünlüğü veya egemenliği tehdit edildiğinde diğerlerinin tehdidi ortadan kaldırmak için “gerekli tüm yöntemleri” kullanacağını hükme bağlıyor.

İkinci madde ise dış kaynaklı bir silahlı saldırıyı üç ülkenin tamamına yapılmış sayarak askeri imkanlar dahil tüm kapasiteyle derhal yardım edilmesini öngörüyor. Metindeki “gerekli tüm yöntemler” ifadesi, sınır ötesine asker göndermekten sıcak çatışmaya girmeye kadar ucu açık bir yetki alanı tanımlıyor.

Üstelik anlaşma yalnızca savunma taahhüdüyle de sınırlı kalmıyor; istihbarat paylaşımını, barışta, savaşta ve olağanüstü durumlarda silah, mühimmat, yakıt ve yedek parça dahil tam lojistik desteği, ortak tatbikat ve konuşlanmayı zorunlu kılıyor.

Anlaşmanın bir diğer maddesi ise ülkenin geleceğine adeta ipotek koyuyor: Süresiz yürürlükte kalacak olan anlaşmadan taraflar ilk 10 yıl boyunca hiçbir şekilde çekilemeyecek.

Türkiye hangi savaşın tarafı yapılmak isteniyor?

Suudi Arabistan, 2015’ten itibaren Yemen’de Ensarullah’a karşı yürüttüğü askeri müdahaleyle ülkenin yıllarca süren savaş, yıkım ve ağır insani krizle karşı karşıya kalmasında başlıca aktörlerden biri oldu. Bugün Mekke İttifakı üzerinden Riyad’a askeri destek sağlanmasının gündeme gelmesi, Türkiye’nin bu çatışmaya dahil edilmesi tehlikesini büyütüyor.

Yemen’e yönelik saldırılar yalnızca Suudi Arabistan’ın güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. ABD’nin bölgedeki çıkarları ve İsrail’le kurulan askeri ilişkiler de bu tablonun bir parçası.

Bu onursuzluğa karşı çıkanlar da var

Halk yoksullukla boğuşurken ülkenin sürükleneceği Yemen macerasına TKP başından itibaren karşı çıkmıştı.

Ankara sokaklarında Meclis’e getirilen anlaşmaya karşı “İsrail askeri olmayacağız” sloganlarını yükselten TKP'liler "Bu ülkenin halkı Suudiler için ölmeyecek" demişti. TKP, Mekke Anlaşması üzerine milletvekillerine yönelik de bir açık mektup yayımlamış, anlaşmanın Türkiye'yi Yemen’deki savaşa sürükleyeceği uyarısını yapmıştı.

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