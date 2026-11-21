Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'yi Yemen' yönelik saldırılara ortak edebilecek Mekke Anlaşması kapsamında henüz Suudi Arabistan saflarına Türk askeri gönderilmediğini ama "gerekli desteğin" verildiğini söyledi.

Fidan, "Savaş bizim işimiz" diyerek cepheye asker sevkinin sinyalini verdi. Fidan şöyle konuştu:

"Yemen çölü dediğiniz yer o zamanki haliyle bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalan herhangi bir yerden farklı bir yer değil. O örneği bugüne taşımak olmaz. Yemen içinde asker bulundurulmasına yönelik alınmış bir karar yok. Ama Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik gereken destek veriliyor. Suudi Arabistan şu an Yemen konusunda 30’a yakın ülkeyle işbirliği yapıyor. ABD, İngiltere, bazı Avrupa ülkeleri Yemen’deki hedefleri bilmiyorum kaç defa bombaladılar. Teknik süreçleri var hukuki süreçleri var. Bir de hangi ittifaka ait olursanız olun eğer topyekün bir savaşın parçası olacaksanız meclis kararı çıkarmanız lazım. Bunu kendileri de biliyorlar. Savaş bizim işimiz. Konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar, merak etmeyin."

Fidan'ın Karadeniz'e çözümü çözümsüzlük: 'Gitmeyin'

Son zamanlarda Ukrayna'nın Türk şirketine ait gemileri üst üste hedef alması karşısında iktidar sessizliğe gömülmüş, NATO güdümlü saldırılara karşı sadece "uyarılar" yapılmıştı.

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Fidan, "Bizim tavsiyemiz vatandaşlarımızın bulunduğu gemilerin savaş bölgesine gitmemesi" dedi.

'Libya'da taraf tutarak savaştık'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakında Libya'yı ziyaret edeceğini duyuran Hakan Fidan, Türkiye'nin Libya'daki iç savaşta taraf olduğunu gururla anlattı:

"(Libya Başbakanı Dibeybe) heyecanla Cumhurbaşkanımızın Libya'ya gelmesini bekliyor. Cumhurbaşkanımızın Libya'ya yapacağı, uzun yıllar sonra ilk ziyareti olacak. Libya'nın hem savaşta Batı tarafının savunmasına ve Milli Birlik hükümetinin tamamen ortadan kalkmasına engellemede temel aktör Cumhurbaşkanımız. Hem de savaşta biz taraf tutarak savaştık. Ama barışı da inşa etmede hayata geçirmek için bir daha savaş çıkmaması için çok ciddi bir nitelikli diplomasi ve taktikler bütünü ortaya koyduk. İkincisi Doğu (Libya) ile ilişkimizi neredeyse Batı (Libya) seviyesine getirdik. Güven ilişkimizi artırdık. Şimdi her iki tarafla olan ilişkiyi ülkeyi birleştirmek için kullanıyoruz."

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