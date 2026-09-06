Putin, Trump’ın temsilcileriyle görüştü: Kremlin’den Ukrayna açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’ı Moskova’da kabul etti.

Kremlin’de kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen görüşme üç saatten uzun sürdü. Görüşmede Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD önerileri ele alındı.

Toplantıya Rusya tarafından Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katıldı.

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Kremlin: Görüşme açık ve yararlıydı

Görüşmenin ardından açıklama yapan Uşakov, toplantıyı “yapıcı, son derece açık ve yararlı” olarak nitelendirdi.

ABD heyetinin görüşmeye ciddi biçimde hazırlandığını belirten Uşakov, Witkoff ve Kushner’ın çatışmaların bir an önce sona erdirilmesine yönelik ilgilerini dile getirmekle kalmadığını, “olası çözüm yollarına ilişkin bir dizi fikir” de sunduğunu söyledi. Önerilerin ayrıntıları açıklanmadı.

Uşakov, Putin’in ABD heyetine cephedeki duruma ilişkin Rusya’nın değerlendirmelerini aktardığını belirterek, Rus ordusunun ilerleyişine dikkat çektiğini ve Moskova’nın belirlediği hedeflere ulaşacağına inandığını söyledi.

Kremlin temsilcisi ayrıca Putin’in, savaşın sona erdirilebilmesi için “çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği” yönündeki görüşünü yinelediğini bildirdi.

Ekonomik projeler de konuşuldu

Uşakov’un açıklamasına göre görüşmede yalnızca Ukrayna’daki savaş değil, Rusya ve ABD’nin hayata geçirebileceği “büyük ve karşılıklı yarar sağlayacak ortak ekonomik projeler” de ayrıntılı biçimde ele alındı.

Putin, görüşmenin başında Moskova ile Washington arasındaki temasların yararlı olduğunu belirterek Trump’a selam ve teşekkürlerini iletti. Witkoff ise Trump’ın iyi dileklerini aktardı ve ABD heyetinin ziyareti sırasında saldırılara ara verilmesi nedeniyle Putin’e teşekkür etti.

ABD’li temsilcilerin Moskova’daki temaslarının ardından Kiev’e geçerek Ukrayna yönetimiyle görüşmesi planlanmıştı. Witkoff ve Kushner bugün Kiev’e ulaştı. ABD tarafı, görüşmelerde ele alınan “sonraki adımlara” ilişkin planların ilerleyen haftalarda açıklanacağını duyurdu.

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