Rusya Kiev'i vurdu: En az 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından soruşturma başlatıldı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresinde düzenlenen füze ve İHA saldırılarında, askeri bağlantılı lojistik noktaların vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna saldırılarda en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'dan lojistik tesislere saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik tesislere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Kiev yakınlarındaki Çayki’de bulunan bir nakliye ve lojistik merkezi hedef alındı. Rusya, tesiste Ukrayna’nın uzun menzilli Flamingo seyir füzelerini depoladığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesindeki Kalinovka’da Batı’dan gelen askeri malzemelerin dağıtımında kullanıldığını öne sürdüğü bir lojistik merkezini de vurduğunu bildirdi. Bakanlık, Mila’daki Fire Point tarafından işletildiğini belirttiği mühimmat deposunda ise uzun menzilli FP-1 ve FP-2 İHA'larına ait parçalar bulunduğunu öne sürdü.

Saldırının ardından depoda yangın ve art arda patlamalar meydana geldi. Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko patlamaları doğrularken, Kiev-Çop karayolunun 17 kilometrelik bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Rusya ayrıca güneydeki İzmail’de askeri yakıt ikmalinde kullanıldığını öne sürdüğü tankerlerin bulunduğu alanı, Nikolayev’de ise askeri malzemelerin depolandığını belirttiği lojistik tesisleri ve yakıt depolarını vurduğunu açıkladı.

27 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mila'da vurulan tesisin Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne ait bir mühimmat deposu olduğunu doğruladı. Zelenskiy, saldırının ardından depodaki top mermileri, mayınlar, diğer mühimmat ve İHA'ların infilak ettiğini belirtti.

Mühimmatın yerleşim alanının hemen yanında depolanmasını “korkunç ihmal” olarak nitelendiren Zelenskiy, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre saldırıda en az 37 kişi hayatını kaybetti.

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