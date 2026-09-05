ABD’nin arka plandaki rolüyle İngiltere, Fransa ve Almanya’nın başını çektiği Ukrayna merkezli Rusya karşıtı NATO saldırganlığı, savaşın seyrini de etkileyecek bir “büyütme” stratejisini tartışmaya açmış durumda.

Sürekli olarak Rusya ile Avrupa arasında daha geniş bir savaşın masaya getirildiği son dönemde dikkat çeken tartışmalar yaşanıyor.

Bunun son örneklerinden biri The Guardian’da yer aldı.

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NATO ateşle oynuyor: Hızlı bir çatışmaya odaklanılmalı

Habere göre, bu hafta Avrupa askeri koordinasyonunun geleceğine ilişkin bir konferansta konuşan NATO ile çalışan savunma uzmanları, Rusya ile bir savaş çıkması durumunda neler yaşanabileceğini değerlendirdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından düzenlenen forumda konuşan savunma yetkilileri, Avrupa kamuoyunun uzun süreli bir savaşa iştahlı olmayabileceğini, bu durumun NATO'nun planlarını nispeten hızlı bir çatışmaya odaklamasını gerektirdiğini söyledi.

İngiliz yetkililer İngiliz hükümetiyle alay etti

Eski bir İngiliz kabine üyesi, Batı'nın kamuoyunu Rusya ile yaşanan hibrit çatışmanın boyutu konusunda eğitme hususunda "berbat" olduğunu söyledi.

Bir başka İngiliz diplomat ise birbirini izleyen İngiltere başbakanlarının tehdidin boyutunu açıklamak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Bunun, bakanları savunmayı finanse etmek için sosyal yardım harcamalarını kesme konusunda seçmenleri ikna etmek gibi zorlu bir göreve hapsettiğini belirttiler.

Sağ popülist, ırkçı partilerin yükselişini yönlendirme hazırlığı

İkinci bir diplomat, Avrupalı siyasiler arasında, Rusya ile olan hibrit savaşı kaybediyor olabileceklerine ve bunun önümüzdeki yıl Polonya, Fransa ve İtalya'daki sağcı popülist dalgalanmalara yansıyabileceğine dair daha geniş kapsamlı bir endişeyi dile getirdi.

Haberde, Almanya için Alternatif (AfD) de dahil olmak üzere çoğu popülist sağcı partinin Rusya'ya sempati duyduğu ve Ukrayna çatışmasının sona ermesini istediği ifade edildi.

Bu nedenle erken hamle yapılmasını öneren “uzmanların” önerilerinden biri, AB'nin “Rusya tehdidine” ilişkin kolektif bir bildiri yayımlaması ve popülist sağcı/ırkçı güçlerin bunu kabul veya reddetmeye zorlanması oldu.

Belli ki NATO uzmanları, emperyalizmin ana yönelimini çelebilecek ya da arıza çıkarma potansiyeli taşıyan düzen aktörlerinin iplerini, daha iktidara gelmeden sıkı tutmaya kararlı.

Bu konuda ellerinde “sağlam” bir Meloni deneyimi olması sorunu çözebileceklerini de düşündürüyor.

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