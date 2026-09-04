Rusya Ukrayna istihbaratının merkezini vurdu: Hedef başkanın odasıydı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği İHA saldırısının hedeflerinden birinin Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) merkez binası olduğu açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya ait bir İHA’nın Kiev’in merkezindeki Volodimirska Caddesi’nde bulunan SBU karargâhına isabet ettiğini duyurdu. Zelenskiy, İHA’nın binadaki SBU Başkan Vekili Oleksandr Poklad’ın çalışma odasını doğrudan hedef aldığını söyledi.

Ukrayna basınına konuşan kaynaklara göre Poklad saldırı sırasında odasında bulunmuyordu. Kiev Belediye Başkanı’nın verdiği bilgiye göre saldırıda beş kişi yaralandı. Binada yangın çıkarken bölgeden yoğun siyah duman yükseldi.

Zelenskiy saldırının ardından Poklad ile görüştüğünü belirterek SBU’ya Rusya’ya karşı “somut” ve mümkün olması halinde “simetrik” bir yanıt hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Savaşta Ukrayna için en kritik kurumlardan biri

SBU, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından KGB’nin Ukrayna’daki yapılanmasının devamı niteliğinde oluşturulan ülkenin başlıca iç güvenlik ve istihbarat kurumu.

2022’de savaşın başlamasının ardından kurumun faaliyet alanı önemli ölçüde genişledi. SBU, karşı istihbarat ve siber güvenliğin yanı sıra Rusya kontrolündeki bölgelerde ve Rusya topraklarında gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda da rol oynuyor.

2022’de Kırım Köprüsü’ne düzenlenen bombalı saldırı ile 2025’te Rusya’daki stratejik bombardıman uçaklarını hedef alan ve “Örümcek Ağı” adı verilen geniş çaplı İHA operasyonu SBU’nun ilişkilendirildiği en dikkat çekici eylemler arasında bulunuyor.

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Ayasofya Katedrali’nin karşısında

SBU karargâhı, Kiev’in tarihi merkezindeki Volodimirska Caddesi’nde, Ayasofya Katedrali’nin karşısında yer alıyor. Katedral ve çevresindeki tarihi alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.

Görgü tanıkları yerel saatle yaklaşık 15.30’da kent merkezinde güçlü bir patlama duyulduğunu, ardından Altın Kapı ve Ayasofya çevresinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Rusya yönetimi SBU karargâhının vurulmasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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