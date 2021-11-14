Polonya Başbakanı Belarus'a karşı NATO'yu göreve çağırdı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada, Belarus sınırındaki göçmen krizini gerekçe göstererek NATO'nun "somut adımlar" atması gerektiğini söyledi.

Başbakan, NATO anlaşmasının 4. maddesini gerekçe göstererek askeri bloku harekete geçmeye çağırdı. NATO’nun 4. maddesi ittifakın üyelerinden birinin ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlikeye girdiğinde görüşme yapılmasını öngörüyor.

Morawiecki, Polonya devlet haber ajansı PAP'a verdiği demeçte, "Endişemizi açıkça ifade etmemiz yeterli değil. Şimdi somut adımlara ve tüm ittifakın kararlılığına ihtiyacımız var" dedi.

Geçtiğimiz aylar boyunca 10 binlerce Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli göçmen AB'ye geçebilme umuduyla Belarus'a gitti ancak Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında mahsur kaldı.

AB, Minsk'i kendisine yaptırımlar konusunda baskı yapmak için krizi yönetmekle suçluyor. Belarus ise bu suçlamayı reddederken göçmen krizinin kaynağının AB devletlerinin politikaları olduğuna işaret ediyor.

Minsk daha önce konu hakkında AB'yi istişarelere de davet etmişti.

Belarus'un üyesi olduğu Birlik Devleti'nden müttefiki Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin krizi çözmeye yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

'Sınır duvarı inşa edilsin'

Polonya Başbakanı Morawiecki ise AB liderlerinin, sınırın tamamen kapatılması da dahil olmak üzere Belarus'a karşı ek yaptırımları tartışacaklarını söyledi. Morawiecki, AB'nin ortaklaşa bir sınır duvarını finanse etmesi gerektiğini söyledi.

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, birliğin Pazartesi günü Belarus'a yönelik yaptırımları göçmen taşımacılığında yer aldığı düşünülen havayollarını ve seyahat acentelerini de kapsayacak şekilde genişleteceğini söyledi. Bu suçlamaların hedeflerinden biri THY olurken Türkiye'nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının uçaklara alınmayacağını duyurmuştu.

Polonya polisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Cumartesi günü yaklaşık 50 göçmenden oluşan bir grubun sınırı aşarak Starzyna köyü yakınlarında Polonya'ya girdiğini söyledi. Ancak Sınır Muhafızları, PAP'a göçmenlerinin tümünün yakalandığını söyledi.