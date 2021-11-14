Putin: Yüz binlerce insanın kendi sınırlarına gelmesi için koşulları Batı kendisi yarattı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen on binlerce insanın Belarus'la Polonya ve Baltık ülkelerine arasında bekleyişleri devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sınırdaki göç krizinin çözülmesine yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bugün bir televizyon röportajında ​​konuşan Putin, "Elbette bir şey bize bağlı olacaksa, buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

"Bununla hiçbir ilgimiz olmadığını söyledim" diyen Putin, göç krizinin sorumlularının AB ülkeleri olduğunu ima ederek "Neden kimse bundan bahsediyor? Bu vicdanlarına kalsın. Bu sadece birinin kendi suçunu başkalarına yükleme arzusudur. Bunun sorumlusu onlar. Bu kendileri" dedi.

Putin, mevcut göçmen krizlerinin arkasında siyasi, askeri ve ekonomik yönleri olduğuna dikkat çekti. Putin, "Binlerce ve yüz binlerce insanın kendi sınırlarına gelmesi için koşulları kendileri yarattılar. Ve şimdi de olayların sorumluluğundan kurtulmak için suçluları arıyorlar." dedi. Putin şöyle devam etti:

"Aeroflot'un bununla ne ilgisi var? Bir Aeroflot uçağı bile birini taşıdı mı? Hiçbir fikrim yok, ama muhtemelen birileri bir tür uçak kullanıp üçüncü ülkelerden gelmiş olabilir. Herhangi bir şeyle ne işimiz var? Tekrar edeceğim: bu, şu anda gerçekleşmekte olan olaylar için kişinin kendi sorumluluğunu ortadan kaldırma girişimidir."

Putin, "Polonya-Belarus sınırında neler olup bittiğini medyadan öğrendim. Bu konuyu daha önce Lukaşenko'yla hiç tartışmadım. Onunla ancak bu kriz başladıktan sonra iki kez konuştum" derken son zamanlarda bazı Batılı yetkililer ve medya tarafından Rusya'nın sınır krizinden bir şekilde sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Putin, "Bu nedenle, tarafımıza yönelik ifadeler veya iddialar duyduğumuzda herkese şunu söylemek isterim: iç sorunlarınızla ilgilenin ve kendi ilgili birimlerinizin çözmesi gereken soruları başkasına aktarmaya çalışmayın" dedi.