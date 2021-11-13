Minsk göçmen krizi konusunda Avrupa'yla diyaloğa hazır olduğunu duyurdu

Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalya Eismont, Minsk'in göçmen krizi konusunda AB'li politikacılarla diyaloga her zaman hazır olduğunu söyledi. Eismont, kendilerinin diyaloğu engelleyen taraf olmadıklarını savundu.

RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Eismont, bir göçmen krizi olasılığı olduğunu ifade ederken "Şunu söyleyeceğim: Biz her zaman hazırdık. Şimdi hazırız ve yarın olacağız. Bu diyaloğu bozan biz değildik" dedi.

Öte yandan BelTA, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında görüşme olacağını öne sürdü.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölye'si ve Belarus Devlet Başkanı'nın birbirleriyle konuşmaya hazır oldukları görüşünü dile getirdi ve göçmenlerin Almanya'ya gitmesi nedeniyle bunun yakında gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.