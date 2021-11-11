Belarus'tan AB'ye misilleme: Ya gaz akışını kesersek?

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği'nin ülkesini göçmen krizinden sorumlu tutarak yeni yaptırımlarla tehdit ettiğini, bu tehditlere yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

Lukaşenko AB ülkelerinin Belarus'un sınırlarını kapatma tehdidine karşı Avrupa'ya doğal gaz akışını kesme tehdidiyle yanıt verdi.

'Avrupa'yı biz ısıtıyoruz, ya gazı kesersek?'

Başkent Minsk'te hükümet üyeleriyle düzenlediği toplantıda konuşan Lukaşenko, Yamal'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan ana boru hattının Belarus'tan geçtiğini ve Rusya'nın son zamanlarda Batı'ya gaz akışını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Avrupa'nın Belarus'a "beşinci yaptırım paketi" tehdidinde bulunduğunu belirten Lukaşenko, başbakana bu yaptırımlara verilecek karşılık konusunda bir çalışma yapma talimatı verdiğini söyledi.

Polonya'nın da sınırı kapatmakla tehdit ettiğini kaydeden Lukaşenko "Buyursunlar yapsınlar. Daha az muhalif-zihniyetli insan oraya gitmiş olur. Ama mesele bu değil. Bu beyinsizlerin ağızlarında geveledikleri şeyi yeni duydum. Belarus üzerinden transit geçişin kapatılmasını düşünüyorlar. Ancak Rusya sınırı orada kapalı olduğu için Ukrayna üzerinden geçmeyecek. Baltık ülkelerinden geçen hiçbir yol yok. Ama onu Polonyalılar ve örneğin Almanlar için kapatacak olan biz olursak, o zaman ne olacak? Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı savunurken hiçbir şeyden vazgeçmemeliyiz" dedi.

"Avrupa'yı biz ısıtıyoruz ve onlar bizi sınırı kapatmakla tehdit ediyor" diyen Lukaşenko sözlerine şöyle devam etti:

"Ya doğalgaz geçişini bloke edersek? Bu nedenle Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer beyinsiz arkadaşlara ağızlarını açmadan önce iyi düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ama bu onlara kalmış. İsterlerse sınırı kapatsınlar."

Belarus hükümetinin 6 ay önce AB'nin ilave yaptırımlarının "kabul edilemez" olduğu ve yaptırımlara karşılık vereceği konusunda karar aldığını hatırlatan Lukaşenko, Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda AB'de "herkesi" uyarmasını istedi.