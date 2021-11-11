Lavrov: Türkiye'ye finansman ayıran AB, Belarus'a neden ayırmıyor?

Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenlere ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatını hatırlattı, bir benzerinin Belarus'a da uygulanmasını önerdi.

Göçmen krizine yol açanların bunun çözümünün de sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade eden Lavrov şöyle konuştu:

"Bu insanların, AB’ye gitmek için çıkış yaptıkları ülkelere aynı biçimde davranılmalı. Dün birtakım siyasi tartışmalarda şunların dendiğini duyduk: Öyleyse, göçmenler Türkiye’den çıkış yapmak istediğinde AB neden onların Türkiye topraklarında kalması için finansman ayırdı? Belarus’a neden yardım etmiyorlar? Neden, Litvanya ve Polonya’nın asla topraklarına girmelerini istemediği göçmenlerin iyi koşullarda yaşabilmesi için belirli gereksinimleri olan Belarus’a da yardım edilmesin? Kaldı ki bu insanlar (göçmenler) Belarus ya da Türkiye’de kalmak istemiyorlar. Onlar, senelerdir kendi yaşam biçiminin propagandasını ve reklamını yapmış olan Avrupa’ya gitmek istiyorlar. Avrupa kendi sözlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu üstüne almalı.”