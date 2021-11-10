Belarus-Polonya sınırındaki gerginlik sürüyor: NATO ve AB Belarus'u hedef gösteriyor

Belarus-Polonya sınırında çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenler AB tarafına geçmeye çalışırken NATO, Belarus'u "hibrit savaş yürütmekle" itham etti.

Polonya menşeli Radyo Bialystok, iki büyük göçmen grubunun Belarus'tan Polonya'ya geçtiğini bildirirken onlarca kişiden oluşan grupların Krynki ve Bialowieza bölgesindeki çiti aştığını söyledi.

Belarus-Polonya sınırında 3.000 ila 4.000 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Polonya, göçmenlerin Belarus üzerinden AB'ye geçmeye teşvik edildiğini öne sürüyor. Belarus makamlarıysa, AB tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle göçü bastırmak için kaynakları olmadığını söyleyerek bu suçlamaları reddediyor.

Bir NATO yetkilisi Brüksel'deki toplantıdan sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya atıfta bulunarak, "Müttefikler, krizin sorumluluğunu Belarus'un üstlendiğini ve Lukaşenko rejiminin göçmenleri hibrit bir taktik olarak kullanmasının insanlık dışı, yasadışı ve kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti" dedi.

Öte yandan bir AB yetkilisi Çarşamba günü basına verdiği demeçte, AB üye devletlerinin liderlerinin Belarus hakkında video konferans formatında olağanüstü bir toplantı düzenleyebilme ihtimalini dile getirdi.

AB dışişleri bakanları önümüzdeki Pazartesi günü Belarus'taki durumu tartışacaklar.

Polonya Başbakanı'ndan açıklamalar

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yse Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı müzakerelerin ardından düzenlediği brifingde yaşananları Belarus tarafından uygulanan "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Polonya kuvvetleri son bir kaç gün içerisinde sınırı geçmeye çalışan 10'a yakın insanı öldürdü.

Polonya Başbakanı Morawiecki ayrıca Orta Doğu'dan Belarus'a uçuşların engellenmesini de önerdi.

Daha önce THY uçaklarının göçmenleri Belarus'a taşıdığı iddia edilmiş ancak şirket yetkilileri bu iddiaları yalanlamıştı.