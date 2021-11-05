Belarus ve Rusya arasında yeni entegrasyon anlaşmaları imzalandı

Kremlin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Birlik Devleti'nin entegrasyon kararnamesini imzaladıklarını söyledi.

Kremlin'e göre, 2021-2023'te Birlik Devletini Kuran Antlaşma Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz İlkeleri adlı belge, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi'nin çevrimiçi toplantısında imzalandı.

Açıklamada belgeye ilişkin "Bu belge, koordineli bir makroekonomik stratejiyi teşvik etmek, son derece önemli olan birleşik vergilendirme ilkelerini tanıtmak, sanayi ve tarımda kredi ve finans ve bankacılık sektörlerinde ortak bir politika uygulamak, birleşik petrol, gaz ve elektrik enerjisi piyasaları ve ulaşım hizmetleri için düzenlemeleri uyumlu hale getirmek için tasarlanmış 28 sektörel Birlik programını kapsamaktadır" denildi.

Putin, "Bu sektörel entegrasyon programlarını gerçekleştirerek Rusya ve Belarus, eşit ve birleşik bir iş ortamı yaratabilir." dedi.

Lukaşenko'ysa belgeyi "birlik kurma yolunda bir başka önemli adım" olarak nitelendirdi.