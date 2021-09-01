Lukaşenko: Rusya'yla Birlik Devleti egemenliğimizin kaybı anlamına gelmiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya ile entegrasyona ilişkin Birlik Devleti programlarının egemenlik kaybına yol açmadığını söyledi.

BelTA'da yer alan habere göre Lukaşenko, "Egemenliğin kaybı söz konusu değil. Bugün, ne federatif ne de üniter devletlerin sahip olmadığı türden ilişkileri Rusya veya Belarus egemenliğini kaybetmeden inşa edecek kadar eğitimli ve akıllıyız." dedi.

Lukaşenko, devletlerin yakın ilişkiler kurmak için diğer devletleri araya girmesine gerek olmadığını kaydetti:

"Kimseyi dahil etmeye gerek yok. İki egemen devlet olarak ilişkiler kurmalıyız."

Lukaşenko özellikle birlik askeri-teknik işbirliği programını örnek olarak verdi:

"[Biz] iki egemen devletiz, ancak ilişkilerimizi kurduk. Merkezi Batı yönünde Belarus ordusu olan tek bir ordumuz var. Bir savaş olursa, tanrı korusun, savaşa önce Belarus Ordusu katılır, ve sonra Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm Batı kısmı katılır ve düşmana karşı savunma ve direnişi birlikte inşa ederiz"

Belarus lideri, "bugün devletlerin egemenliğini ve bağımsızlığını yok etmeye gerek yok." dedi.