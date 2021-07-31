Lukaşenko: Belarus en geç Şubat 2022'de anayasa referandumu düzenleyecek

Ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Cuma günü yerel yetkililerle yaptığı toplantıda, Belarus anayasa referandumunu Tüm Belarus Halk Meclisi tarafından belirlenen zaman dilimi içinde, yani en geç Şubat 2022'de yapacağını söyledi.

BelTA haber ajansının aktardı Lukaşenko şöyle konuştu:

"Bu konuda çeşitli yalan haberler oluşturmak için çok sayıda girişimde bulunuluyor. Tüm Belarus Halk Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından referandumun en geç önümüzdeki Şubat ayında yapılmasına karar verdiğimizi yinelemek isterim."

16 Mart'ta Lukashenko, anayasa değişikliklerini geliştirmeye yetkili 36 üyeli bir Anayasa Komisyonu kuran bir yürütme emri imzaladı. Nihai tekliflerse Temmuz ayında yayınlandı.

Yeni anayasaya özellikle devlet başkanının ülke halkı tarafından beş yıllık bir süre için seçilmesi ancak "aynı kişi iki dönemden fazla cumhurbaşkanı seçilemez" koşulu eklenmesi bekleniyor.

Başka bir öneri, Devlet Başkanı'nın hükümet emirlerini iptal etme ve kararname çıkarma hakkından mahrum bırakılması. Buna ek olarak taslak belge, Tüm Belarus Halk Meclisi'ne cumhurbaşkanını vatana ihanet ve diğer ciddi suçlardan görevden alma hakkı verilmesini öneriyor. Meclis, gerekirse Devlet Başkanlığı seçimlerinin meşruiyetine karar verebilecek ve ülkenin kalkınma stratejisini belirleyebilecek.