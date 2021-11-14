Türkiye bu hafta bu soruları konuştu, soL TV yanıtları uzmanlarından aldı: 4 Soru 4 Cevap

4 Soru 4 Cevap programı iki haftada bir soL TV'de 4 uzmana yöneltilen ülke ve dünya gündemindeki 4 soruyla ve yanıtlarıyla yayında olacak.

Bu haftaki konuklar ve sorular şöyle:

Prof.Dr. Mustafa Türkeş'e Polonya-Belarus sınırına tanklar sevk ediliyor, göçmenler ölüyor. Polonya sınırında neler oluyor? diye,

Prof.Dr. Aziz Konukman'a Asgari ücrete "büyük" zam mı geliyor? diye,

Ankara Eczacı Odası Genel Sektereti Ali Fuat Gül'e Türkiye'de ilaç krizi: 645 çeşit ilaç bulunamıyor. Neden ve nasıl bir krizle karşı karşıyayız? diye,

TTB Halk Sağlığı Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Soysal'a İklim krizini tersine çevirmek mümkün mü? COP 26 ne anlama geliyor? diye sorduk.