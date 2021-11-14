Türkiye bu hafta bu soruları konuştu, soL TV yanıtları uzmanlarından aldı: 4 Soru 4 Cevap

4 Soru 4 Cevap'ın konukları bugün Prof.Dr. Mustafa Türkeş, Prof.Dr. Aziz Konukman, Ankara Eczacı Odası Genel Sektereti Ali Fuat Gül ve TTB Halk Sağlığı Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Soysal.

Haber Merkezi

4 Soru 4 Cevap programı iki haftada bir soL TV'de 4 uzmana yöneltilen ülke ve dünya gündemindeki 4 soruyla ve yanıtlarıyla yayında olacak.

Bu haftaki konuklar ve sorular şöyle:

  • Prof.Dr. Mustafa Türkeş'e Polonya-Belarus sınırına tanklar sevk ediliyor, göçmenler ölüyor. Polonya sınırında neler oluyor? diye,

  • Prof.Dr. Aziz Konukman'a Asgari ücrete "büyük" zam mı geliyor? diye,

  • Ankara Eczacı Odası Genel Sektereti Ali Fuat Gül'e Türkiye'de ilaç krizi: 645 çeşit ilaç bulunamıyor.  Neden ve nasıl bir krizle karşı karşıyayız? diye,

  • TTB Halk Sağlığı Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Soysal'a İklim krizini tersine çevirmek mümkün mü? COP 26 ne anlama geliyor? diye sorduk.

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