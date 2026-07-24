Özgür Özel CHP’den istifa etti, Yeni Parti'nin kuruluşunu duyurdu: 91 vekil istifa etti, neler olacak?

AKP'nin yargı kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanlık koltuğuna oturtulmasının ardından tedbiren görevden alınan CHP lideri Özgür Özel, beraberindeki 91 milletvekiliyle partisinden istifa etti.

Yeni Parti'nin kuruluş evrakını imzalayan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Gül Çiftçi ve Murat Emir’in Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini teslim etmek üzere İçişleri Bakanlığı'na gittiği öğrenildi.

Yeni Parti'nin başvuru anı.

Özgür Özel, dilekçe tesliminin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde cuma namazı kıldı.

Özel’in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans. Özel, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Yeni Parti’nin kuruluşunu duyurdu.

Yeni Parti Kurucular Kurulu, saat 14.00'te Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü’nde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 31 Ekim 1926’da kurulan ve kurucuları arasında Kılıç Ali, Falih Rıfkı Atay, Reşit Galip ile Hasan Saka gibi isimlerin yer aldığı Anadolu Kulübü’nün ilk toplantısına, 1 Kasım 1926’da İsmet İnönü başkanlık etmişti.

Kurucular Kurulu, ilk toplantısında genel başkan ve parti organlarını belirleyecek, ardından da Meclis yönetimini seçecek.

Özel: Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır

Özgür Özel, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Yeni Parti’nin kuruluşunu duyurdu. Özel, “Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çok uzun süredir, çok zor şartlarda bizleri takip ediyorsunuz. Bugün de önemli bir günde, gelecekte Türkiye siyasi tarihi açısından geriye dönüp bakıldığında çok önemli, çok kritik bir günde bizimle birliktesiniz” dedi.

Özel şöyle devam etti:

“Biz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, önce İstanbul’un sonra İzmir’in işgaliyle artık tahammülü kalmadığında, İstanbul’dan Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkıp, rütbeleri, üniformaları, sarayları, yetkileri resmi yetkileri geride bırakıp, kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu’da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği Heyet-i Temsiliye ile birlikte 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii’ndeyiz. Cuma namazımızı kıldık. Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerlediği yoldan ilerleyerek, her zaman olduğu gibi, Birinci Meclis’e gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Birinci Meclis’i açarak hem Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği hem de ardından kurtuluşu sağladığı o tarihi binada saygılarımızı bir kez daha sunacağız. Mekan, Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusudur. Mekan, Birinci Meclis’tir. Gün, 24 Temmuz Lozan’ın yıldönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr’i yırtıp atıp Lozan ile Türkiye’nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye’yi çağdaş dünyanın bağımsız bir Cumhuriyeti olarak tescil ettirilen bir günün 103’ncü yıl dönümündeyiz. Başta Lozan’a imzasını koyan ve imzaları alan, tapu senedimizi kabul ettiren İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sevr’in yırtılıp atıldığı, yani Ortadoğu’da ve sınırlarımız içinde - dışında birtakım anlaşmaların, hesapların, teslimiyetin yırtılıp atıldığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve o günden bugüne kadar o sağlam temellerin ve kolonların bizi taşıdığı yerdeyiz. Aynı kararlılıktayız. Ne Lozan’dan ne Misak-ı Milli sınırlarından ne Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden bir adım, bir santim başka bir yerdeyiz.”

‘Anadolu Kulübü’nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz’

“Buradan Birinci Meclis’e gittikten sonra ilk toplantımızı, bize hukuki tüm yolların tıkandığı, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde ve sokakların, milletin davet ettiği bir yolda, çıktığımız yolda bugün biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı’na tüm milletvekillerimizin, 91 milletvekili arkadaşımızın imzaları ile gerekli belgeleri sundular. Yeni Parti’nin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden ‘Alındı’ belgesini aldılar. Birazdan 91 milletvekilimizle ki kendileri Kurucular Kurulu Üyelerimizdir, bu kez 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları, İsmet Paşa’nın ilk başkanlığı ile kurulmuş olan Anadolu Kulübü’ne gidiyoruz. Anadolu Kulübü’nün ilk kurucuları ve yöneticileri yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri ve bakanlarıydı. Anadolu Kulübü’nde Kurucular Kurulu ile ilk toplantımızı yapmak, Kurucular Kurulumuzun, Genel Başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü’nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz.”

‘Bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız’

“Bir süredir yapılan teknik hazırlıklar bugün sabahtan itibaren İçişleri Bakanlığı’nda, Yargıtay’da, Meclis nezdinde planlanan, hazırlanan şekliyle devam etmektedir. Günün sonunda Yeni Parti’yi ve Yeni Parti’nin Parti Meclisi ve Genel Başkanını bildirmiş ve partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grubunun kurulduğunu bildirmiş, partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre, ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni Parti’nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun.”

‘Yol arkadaşlarımız, aziz milletimizdir’

“Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan Ankaralılara teşekkür ediyoruz. Bu yürüyüşü Anadolu’da adım adım başlatan, arkamızda dimdik duran ve sözün millete ait olduğunu, sözün saraylarda, tek adamlarda, onların bürokratlarında olmadığını son sözü milletin söyleyeceğini, takdir eden Türkiye Cumhuriyeti’nde hangi partiden hangi siyasi görüşten olursa olsun bu demokrasi yürüyüşümüze ilham veren, iştirak eden ve bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Yol arkadaşlarımız, aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar.”

Genel Başkan Özel seçildi

Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliği ile Özgür Özel seçildi.

Yeni Parti'nin logosu belli oldu

Sil baştan: Yeni Parti’nin kurulmasıyla Meclis’te düzen değişiyor

Özgür Özel'in Genel Başkanlığında Yeni Parti’nin kurulmasıyla TBMM’de grubu bulunan siyasi parti sayısı 7’ye yükselirken, TBMM'de de yeni düzenlemeler yapılacak. Meclis Genel Kurulu’nda yeni oturma düzeni oluşacak, Başkanlık Divanı ve komisyonlarda üye sayıları partilere göre değişecek. Yeni Parti’nin bir grup başkanı üç grup başkanvekili, CHP’nin bir grup başkanı, iki grup başkanvekili olacağı öngörülüyor.

Milletvekili sandalye dağılımı grubu bulunan partilere göre, AKP 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİP 29, Yeni Yol Partisi 20 oldu.

Genel Kurul’da oturma düzeni değişecek

ANKA’da yer alan habere göre Meclis Genel Kurulu’nda oturma düzeni yeni duruma göre şekillenecek. Yeni Parti, ana muhalefet partisi olarak AKP Grubu’nun yanında yer alacak. Milletvekili sayısına göre Genel Kurul’da oturma düzeni AKP, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİP ve Yeni Yol Partisi olarak sıralanacak.

Meclis Başkanlık Divanı’nda da değişiklik yapılacak. Meclis İçtüzüğü'ne göre, Başkanlık Divanı bir Başkan; dört başkanvekili; yedi kâtip üye; üç idare amirinden oluşuyor. Siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranları ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edilecek.

Yeni Parti kurulmadan önce CHP adına TBMM Başkanvekilliği’ni Tekin Bingöl yürütüyordu. Diğer TBMM Başkanvekilleri ise AKP’den Bekir Bozdağ, DEM Parti’den Pervin Buldan, MHP’den ise Celal Adan. Tekin Bingöl'ün CHP'den istifa etmesiyle Meclis Başkanvekilliğinden birini Yeni Parti yürütecek.

Komisyonlar da yeniden şekillenecek

Komisyonlarda da üye sayıları yeni duruma göre yeniden şekillenecek. Meclis’te toplam 16 ihtisas komisyonu bulunuyor. Komisyonlarda siyasi parti gruplarına düşen üye sayısını tespit edilecek. Siyasî parti grupları adaylarını bildirecek ve bu adaylar Genel Kurul'da oylanacak.

AYM'ye iptal başvurusu yapma yetkisi Yeni Parti'ye geçti

Yeni Parti'nin ana muhalefet partisi olmasıyla, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iptal başvurusu yapma hakkını elinde bulunduran CHP, bu yetkiyi de kaybetti.

Selçuk Belediyesi'nde istifa

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Belediyesi'nin tüm CHP'li meclis üyeleri, CHP'den istifa etti.

İstifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk paylaşım

Yargı kararıyla CHP’nin başına getirilen Kılıçdaroğlu, CHP’den 91 kişinin istifa etmesinin ve Yeni Parti kuruluşu için harekete geçmesinin ardından şu mesajı paylaştı:

“Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosuyla ilgili yorumu tepki çekti:



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