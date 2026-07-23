Özgür Özel'den bir değil iki parti için imza: Değişim Partisi ve Yeni Parti

CHP'nin AKP tarafından Kılıçdaroğlu'na devredilmesi sonrası kurultay girişimlerinden sonuç alamayan Özgür Özel, yeni parti kuracağını bu haftaki grup toplantısında resmen ilan etmişti.

Kuruluşu yapılacak partinin adının Yeni Parti olacağı belirtilirken, Stüdyo Recap'in edindiği bilgiye göre, Özel ekibi iki ayrı parti adıyla kuruluş imzası topluyor.

Bu partilerden birinin adı beklendiği gibi Yeni Parti, diğeri ise Değişim Partisi adını taşıyor.

Bu iki kuruluş dilekçesinden birinin teslim edileceği, buna son anda karar verileceği ifade ediliyor.

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