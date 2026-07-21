'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP’den ilk üst düzey istifa

Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağını açıklamasının ardından partide ilk üst düzey istifa yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Bakan, Özel’in liderliğinde kurulacak yeni partide siyasete devam edeceğini belirtti.

‘Benim için çok zor ama bu bir son değil’

CHP’nin farklı kademelerinde uzun yıllar görev yaptığını belirten Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine’de İçişleri Bakanı oldum.

Ailesindeki herkesin CHP üyesi olduğunu söyleyen Bakan, istifa kararının kendisi ve ailesi açısından zor olduğunu belirterek, “Ama bu bir son değil” dedi.

Bakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz.

Özel, CHP’nin 2023 kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine getirilmesinin ardından CHP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağını açıklamıştı. Yeni partinin kuruluş başvurusunun 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığına yapılması bekleniyor.

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