Özel, CHP lideri olarak son kez kürsüye çıktı: 'Yeni Partimizi kuruyoruz'

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Özgür Özel yeni partinin kuruluşunu resmen açıkladı, CHP lideri olarak son kez Meclis kürsüsündeydi. "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi. Özel şöyle devam etti:

Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir. Hiçbir siyasi parti kurucusunun gösterdiği hedefe ulaşma azmini terk edemez. Bugün CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.

'Her son bir başlangıçtır'

Grup toplantısına aralarında görevden alınan il başkanlarının da bulunduğu başkanlar, 80'in üzerinde milletvekili, eski Devlet Bakanı Leyla Bayar, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yozgat Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Giresun Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ile birçok belediye başkanı katıldı. Özel, grup toplantısına girerken basın mensuplarına "Her son bir başlangıçtır" dedi.

Kürsüye çıkan Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bu kürsüden çok farklı, önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Ancak bir yandan da unutmamamız gerekenler var. NATO toplantısı yaklaşırken yüzlerce gözaltı yapıldı. Toplantı geldi geçti ki toplantı geçince 'Bırakın' demek ne haddimize toplantıdan önce yapılan bu önleyici tutuklamanın utancını hafifletmek olur ancak 29 gündür onu TEMA gönüllüsü, ÇYDD'nin üyeleri, Halk Evleri üyeleri, çeşitli sendikaların üyeleri, hukukçular, çağdaş hukukçular, gazeteciler, 100'ün üzerinde arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz içeride haksız yere tutuklu bulunuyor. Buradan bu haksızlığa ve hukuksuzluğa en şiddetli itirazlarımızı bildiriyor, kendilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

'Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in durumunu takip ediyoruz'

Hepimizin yerine içeride yatanlar var. Gezi hükümlüleri, Bakırköy Cezaevi'nde sevgili Mine Özerden ve sevgili Çiğdem Mater, yıllardır Gezi sağ salim sonuçlansın, kimsenin burnu kanamasın diye mücadele eden dayanışmanın üyeleri nasıl Tayfun Kahraman, Sayın Kavala, Can Silivri'deler, Bakırköy'deki cezaevinde hepimiz yerine İstanbul'u korudukları için, Gezi'yi, Taksim'i korudukları için o süreçte diyalog kanallarını açık tuttukları için ve üçer sefer beraat ettikleri halde birinin vicdanında mahkum edildiği, zihninde saplantılarında mahkum edildikleri, 'Darbe girişimi yapacaklardı bana' diye bir saplantıya mahkum edildikleri için cezaevinde tutuluyorlar. Sebepsiz yere İzmir Aliağa Şakran cezaevine sevk edildiler. Mine Özerden'in, Çiğdem Mater'in durumunu takip ediyoruz. En kısa zamanda kendilerini arkadaşlarımız ziyaret edecekler. Hem kendilerine bu büyük haksızlık için, hem ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Emre Kartaloğlu ve Ece Güner açıklaması: 'Dayanışma duygularımızı iletiyoruz'

Mehmet Murat Çalık annesinin gözyaşları, aylardır süren beklemeleri, sürekli nüks eden sağlık sorunlarıyla İzmir'de tutuldu ailesinden uzak. Mahkemeler için Silivri'ye getirildi. Aynı Kocaeli Kandıra'dan getirilen Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın ve Melih Geçek gibi mahkeme başkanının burada kalacaksınız, bir daha sevk olmayacak, zulüm olmayacak demesine, sözüne rağmen onlar da dün tekrar Buca'ya, Kandıra'ya sevk edildiler. Çile çekiyorlar, zulüm görüyorlar. Arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlığı, mahkeme başkanının taahhüdüne, vermiş olduğu söze rağmen kamuoyu önünde, tutanak altında, kayıt altında yaptığı ifadelere rağmen yapılan bu haksızlığı bir kez daha not ediyoruz.

Yine yapılan bir operasyon sırasında mesleğini yaptığı için ama esas olarak da CHP'nin yürüyüşüne inandığı için, TÜRMOB'un iki dönem genel başkanlığını yapan her siyasi görüşten mali müşavirin görevlendirilmesini partimizde takdir ettiği, desteklerini ilettiği, 81 ilde sevgiyle anılan Emre Kartaloğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'mizde görev aldığı için. Ve yine Avukat Ece Güner sadece ve sadece bağış yaptığı, yaptığı bağışlardan sonra daha yüksek katkılar istendiği, verdiği parayı güçlükle geri aldığının ispatladığı halde Ekrem Başkanımızın savunmasına yaptığı katkılar ve mücadelesine yaptığı destekten dolayı hedef alınan Ece Güner tutuklu olarak bulunuyor, son grup toplantımızdan sonra tutuklandı. Bütün tutuklu arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Onların masumiyetinin kefiliyiz. Onlara selamlar, sevgiler yolluyoruz grubumuzdan."

'Partinin adı değişir ama bizi, bu birlikteliği bölemezler'

"Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir, ayrı düşenler birleşir ama bizi, bu birlikteliği bölemezler" diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu oy Özgür Özel'in şahsına, ekibine verilmiş oy değildir. Bu oy partinin birlik ve beraberlik ihtiyacına, bu partinin iktidar yürüyüşüne, bunun ancak güçlü bir birliktelikle, ayrışmadan, hep birlikte durarak bu inancı paylaşanların oylarını göstererek, oylarını sandığa atarak gösterdikleri dayanışmanın ürünüdür."

'Bu bir ayrılık değil'

"Kontrollü muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz. Kısır tartışmaları, bitmeyen kutuplaşmaları, insanları birbirine düşüren dili, devleti partiye dönüştüren anlayışı, siyaseti hukuk eliyle dizayn etme girişimlerini ve bunun yarattığı korkuyu, sessizliği ve umutsuzluğu geride bırakıyor, bunları yapanları cesaretle karşımıza alıyoruz" diyen Özel, yeni parti çıkışını "bir ayrılık değil, Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımları" olarak tarifledi.

'Açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz'

"Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz" diyen Özel şöyle konuştu:

"Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz.”

'Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Vahap Seçer bizimle birlikte' açıklaması

Özgür Özel ayrıca "'Ben yeni partide yokum, Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim' diye kulağınızla duymadığınız herkes, emin olun ki bizimle birliktedir. Kimse şüphe etmesin, bu iktidar yürüyüşünde, ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de" dedi.

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