Özgür Özel’den mahkemeye başvuru: Çağrı heyetinin başına Murat Karayalçın’ı önerdi

CHP lideri Özgür Özel, CHP’nin olağanüstü kurultaya götürülmesi için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Bilecik’te CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, kurultay delegelerinin imzalarına rağmen mevcut yönetimin olağanüstü kurultayı toplamadığını belirtti.

Özel, mahkemeden partiyi 40 gün içinde kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanmasını talep ettiklerini, heyetin başkanlığına ise eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı önerdiklerini söyledi.

‘1040 delege seçim yapılmasını istedi’

Özel, 2023 yılındaki kurultayda oy kullanan delegelerden 1040’ının olağanüstü kurultay düzenlenmesi için imza verdiğini belirterek şöyle konuştu:

İmzaları teslim ettik, gereği yapılmadı. O günkü delegelerin 1040 tanesi ‘Gelin bu seçimi bir an önce yapalım’ dedi. O devirde Kemal Bey’e oy veren delegelerden 500 tanesi de ‘Gelin yeniden yapalım’ diye imza verdi. Bunları şimdi işleme koymuyorlar.

CHP’nin 2023’te Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs’ta iptal edilmiş, kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yeniden göreve getirilmişti.

Kararın ardından CHP delegeleri olağanüstü kurultay talebiyle imza toplamış ancak Kılıçdaroğlu yönetimi bu talep doğrultusunda kurultay kararı almamıştı.

Karayalçın teklifi kabul etti

Mahkemeye yaptıkları başvurunun ayrıntılarını anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Biz de mahkemeye gidip 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz ve çağrı heyeti istiyoruz. Çağrı heyeti 40 gün içinde gelecek, seçim kararı alacak ve kongreye götürecek.

Çağrı heyetinin başkanlığı için Murat Karayalçın’ın adını mahkemeye sunduklarını belirten Özel, Karayalçın’ın da teklifi kabul ettiğini söyledi:

Mahkemeden Sayın Murat Karayalçın’ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde Sayın Karayalçın’ın başkan olduğu çağrı heyeti partimizi kongreye götürecek.

‘Kabul edilmezse yol haritamızı belirleyeceğiz’

Özel, mahkemenin başvuruyu kabul etmemesi halinde bundan sonraki adımları parti kurullarıyla değerlendireceklerini kaydetti.

İl başkanlarının Ankara’da bir araya geleceğini belirten Özel, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının ardından izleyecekleri yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Özel, “Bunu da mahkemeler kabul etmezse, bir oyun yaparlarsa il başkanlarımızla, Parti Meclisimizle ve Merkez Yönetim Kurulumuzla konuşacağız. En sonunda bundan sonra ne yapacağımızı bir karara bağlayacağız” dedi.

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