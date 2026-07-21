Butlan yönetimi CHP Ankara İl Binası'na polisle girdi: 'En hafif tabirle siyasi acizlik'

İktidarın mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi Ankara İl Başkanlığı binasına polis ve bekçilerle girdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.

Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler, yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak, çilingir marifetiyle CHP Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir. Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır, en hafif tabirle siyasi bir acizliktir.”

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası atanan yönetim çok sayıda il başkanlıklarını devralmaya başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'na eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ı atamıştı.

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