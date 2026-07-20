CHP'de tüm gözlerin çevrildiği Yargıtay'ın kararı netleşti: Yeni Parti yola çıkıyor
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.07.2026 , 11:32
Yargıtay'ın adli tatil öncesi CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusuydu.
Sözcü'de yer alan habere göre Yargıtay, dosya incelemesini eylül ayına bıraktı.
Bugün çıkacak olası bir lehte kararda Özel CHP'nin başına yeniden geçecekti.
Dosyanın incelenmesinin eylül ayına bırakılması, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya kapıyı kapatması sonrası Özel ekibinin Yeni Parti için harekete geçeceği de netleşmiş oldu.
Özel'in yüksek olasılıkla yarın Yeni Parti'nin yola çıkışına ilişkin ilk resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
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