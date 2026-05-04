Okuyan: CHP içi hizipler arasında tercih yapmaya çalışan sol topluma ümit veremez

soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında bu hafta önce 1 Mayıs'a dair genel bir değerlendirme yapıldı.

Nevzat Evrim Önal'ın sorularını yanıtlayan ve Türkiye'de emekçi halkın gündeminde 1 Mayıs olmadığını söyleyen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katılımın bu nedenle zayıf kaldığını söyledi. Bunun bir olumsuzluk olmadığının altını çizen Okuyan, "İşçi sınıfıyla 1 Mayıs arasındaki bağ zayıfladı. Gerçeklikten kopmaya gerek yok, her şey ortada. Kutlanan tüm 1 Mayıslar için söylüyorum, halkın gündemine girmedi, geçen yıl da böyleydi" dedi.

İşçi sınıfının bir bölümünün çalıştığını, küçük bir bölümünün ve orta sınıflarınsa 1 Mayıslar'da tatil yaptığını da hatırlattı.

"Türkiye'de işçi sınıfının hacmiyle, 4 yerde inisiyatif aldığımız eylemlerin niceliği açısından ciddi bir fark var" diyen Okuyan, TKP'nin de, bahsettiği tablonun bir parçası olduğunu vurguladı. Öte yandan bu dört mitingin içeriğine dikkat çekti.

'Taksim artık hak edilmelidir'

Taksim'e çıkma çabasını küçümsemediklerini söyleyen TKP Genel Sekreteri, bir yandan da bu durumun "polisiye" hale getirilmesinin kitleleri 1 Mayıs gündeminden uzaklaştırdığını ifade etti. "Tüm çabalar saygı uyandırıcı öte yandan sorunumuz orta yerde duruyor. Sendikaların mitingindeyse tuhaf bir görüntü var" diye konuştu. Ülkede 1 Mayıs'ın milyonlarca işçinin gündemi olması gerektiğini belirten Okuyan şöyle devam etti:

DEM ve KESK geriye çekilmiş durumda. DİSK ve CHP ilişkisi öne çıktı. Ancak bu ilişki enerji üretmiyor. CHP kitlesinde de karşılığı yok. Özgür Özel geçen yıl da Taksim demişti, olmadı. Bir kere Taksim, hak edilmelidir artık. 1 yıl önemli bir süre. Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin, devrimci hareketin 1 Mayıs'la ilgili problemi çözmeye başlaması lazım. Bunun adresi CHP olamaz. CHP bir düzen partisi."

İzmir Gündoğdu 1 Mayısı ve İzBB Başkanı'nın sözleri: 'DİSK ve KESK'in bir sahne kuracak kaynağı yok mu?'

Nevzat Evrim Önal'ın, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Kürsüyü biz kurduk" sözlerini hatırlatması üzerine Kemal Okuyan, "Bu tablodan rahatsızlığını dile getiren sadece TKP. Bu yıl kurulan sahnenin her yerinde Tugay'ın imzası vardı. DİSK ve KESK'in bir sahne kuracak kaynağı yok mu? Bunun için çok büyük kaynak gerekmiyor. Ayrıca Tugay'ın kaynağı da İzmir halkının kaynağıdır. Bu tavır akıl almaz. Bu açıdan ben artık sendikalar yönetimlerinin herhangi bir direnci kalmadığını düşünüyorum" dedi.

Bu 1 Mayıs'ın olumlu sonuçlarından birinin "bazı şeylerin böyle devam etmeyeceğinin ortaya çıkması" olduğunu kaydeden Okuyan, "1 Mayıslar'ın işçi sınıfının örgütlü mücadelesine bir şey devretmesi lazım, buna yardımcı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Ortaklaşa dergisindeki 1 Mayıs yazısını hatırlatan Kemal Okuyan "Tam da bir imaj 1 Mayıs'ı üzerinden gidiyor her şey. Buradan işçi sınıfına hiçbir fayda gelmez. 1 Mayıs'ın sırtına binerek hesaplaşma olmaz" şeklinde konuştu.

TKP'nin mitingleri başarılı oldu mu?

Okuyan TKP'nin çağrısıyla dört ilde düzenlenen mitinglerin başarılı olup olmadığına dair soruyu da değerlendirdi. Mitinglerin içeriği, biçimi ve mesajı için "mutlak başarı" ifadesini kullanan Okuyan, "bir şeyin parçası olmama" kararının da bir başarı olduğunu belirtti.

Ölçek itibariyle TKP'nin içinde bulunduğu siyasi çizginin erişebileceği noktaya gelinmediğinin altını çizen Kemal Okuyan, "Bu mitingler TKP'nin örgütsel gövdesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ama TKP'nin siyasi etkisi, kurduğu dostluk ve ittifak ilişkileri açısından henüz daha o toplumsallığı yansıtmıyor" dedi.

Bir değişimi açma yolunda olmadıklarını ancak bunun hedeflediklerini de ekledi.

Bir sonraki 1 Mayıs'a kadar TKP nasıl bir hazırlık yapacak?

"Gelecek yıl kanlı 1 Mayıs'ın ellinci yılı, önemi var bunun. Ama Taksim'in hak edilmesi lazım. Dolayısıyla çok çalışacağız, 1 Mayıs için değil. Ülke ve dünyanın gündeminden bağımsız bir 1 Mayıs olamaz" diyen TKP Genel Sekreteri, bu bir yılın zor geçeceğini söyledi.

"Enerji" başlığına işaret eden Okuyan, "Halkımızın büyük bir bölümünün altında kalacağı bir elektrik-doğalgaz fatura saldırısı olacak. Sadece bu bile çok büyük bir gerilim hattı" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıların belirsizliğine, Türkiye'nin NATO'da kendine yeni bir yer açma çabasına da dikkat çeken Kemal Okuyan, Temmuz ayında yapılacak zirveyi hatırlattı, "Bu zirve Türkiye'yi NATO ittifakında yeni bir odak haline getirme iddiasının ürünü" diye konuştu. Silahlanan bir Avrupa'nın Türkiye'nin kara ordusuna ihtiyacı olduğunu belirtti.

'CHP içi hizipler arasında tercih yapmaya çalışan sol, Türkiye toplumuna asla ve asla ümit veremez'

Ülkemizde iktidarın planladığı yeni özelleştirme başlıklarından da bahseden Okuyan şunları söyledi:

Çok ciddi bir mücadele gündemimiz var. Ortada milyonları içine alan kitle hareketi olsa, yön vermeye çalışırsınız. Oysa tutarlı bir yönde insanları harekete geçirmeye çalışıyorsunuz. Ülkenin rotasını halkçı, devrimci yöne çevirmek için bir ölçek gerekiyor. Şovlarla, sembollerle, sandık ittifaklarıyla gidilecek yer belli. Oralardan hiçbir şey çıkmıyor. Zor bir dönem var önümüzde. İyi çalışmak gerekiyor."

Solun CHP ve DEM çizgisinden hâlâ kopamadığını vurgulayan Okuyan, bu iki çizgi arasında önemli farklılıklarla birlikte ortak noktalar olduğunu kaydetti. Ve ekledi, "Bu iki güçle solun kurduğu ortaklık açısındansa mutlak bir benzerlik var."

Son çözüm süreciyle beraber Türkiye solunun istemeyerek de olsa DEM'den uzaklaşmak zorunda kaldığını belirten Kemal Okuyan şöyle devam etti: