ODTÜ'lü emekçiler banka promosyonu için Ulus'taydı

ODTÜ Sendikalar Birliği olarak daha önce ODTÜ İş Bankası Şubesi ve rektörlük önünde eylem yapan emekçiler, taleplerine kulak tıkayan ODTÜ yönetimini ve İş Bankası'nı protesto etmek için sendika temsilcileriyle Ulus Meydanı'nda buluştu.

Yapılan açıklamada emekçilerin enflasyon ve ekonomik kriz altında ezilirken bankaların kar oranlarının yüzde 400 arttığı ifade edildi.

Temel gıda, akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki inanılmaz artışlarla açlık sınırının altında yaşama mahkum edildiklerini dile getiren emekçiler, ODTÜ yönetimini ve İş Bankası'nı ciddiyet ve hassasiyet göstermeye davet etti. Son olarak ellerindeki İş Bankası bankamatik kartlarını kırarak eylemlerini bitirdiler.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olan ODTÜ’nün çalışanları olarak ODTÜ kültürüne yakışır şekilde kurmuş olduğumuz Sendikalar Birliği oluşumu ile banka promosyonları konusunda talep ve önerilerimizi dile getirmek üzere çıktığımız yolda pek çok platformda dile getirmiş olduğunuz Banka Maaş Promosyonları Güncellensin sloganı ile gerek kamu gerekse özel sektör çalışanları ve emeklilerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde güçlü bir ses oluşturduk.

Hepimizin bildiği gibi son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz karşısında kamu emekçilerinin alım gücü ciddi düşüşler yaşamıştır. Buna karşılık aynı dönemde sektörel bazda Bankaların kâr oranlarını %400 artırmış ve kazançlarına kazanç katarak faliyetlerine devam etmektedir.

Ülkemizde ve dünyada etkisini giderek artıran bu kriz hükümet tarafından enflasyon farkları ve asgari ücrete yapılan ara zam ile hafifletilmeye çalışılsada geçici bir rahatlık sağlanmış fakat günün sonunda yine bu sarsıcı krizin faturasını en çok biz emekçiler ödemekteyiz. Temel gıda, akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki inanılmaz artışlar biz emekçileri neredeyse açlık sınırı altında bir yaşama mahkum etmiştir.

Pek çoğu pandemi döneminde, emekçilerin görüş ve önerileri dikkate alınmaksızın kurum yöneticileri ile bankalar arasında ikili görüşme ve anlaşmalar ile gerçekleştirilen ihaleler ile bir çok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası bir ek gelir geçmişti. Ancak maaş zamları ve enflasyon farkları ile artan nakit akışına bağlı olarak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 41 bin TL’ye kadar çıkmıştır. Bu nedenle 2022 yılı öncesi promosyon sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler, ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kalmıştır, kalmaktadır.

Kamu Bankalarının dahi Emekli Maaş Promosyonlarını 10 katına kadar artırmaya hazırlandığı değerlendirildiğinde Kamu çalışanları olarak hakkımız olan promosyon miktarlarının güncellenmesi kararının kurum yöneticilerinin insafına bırakılamayacak kadar elzem bir karar olduğu ortadadır.

Talebimiz gayet net olup, gerek ODTÜ gerekse diğer kurumlarda promosyon tutarlarının günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesi yönünde gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Bu haklı taleplerimiz karşısında Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birisi olan ODTÜ yöneticilerini ve Türkiye’nin varlıklı bankalarından İş Bankasını gerekli ciddiyet ve hassasiyeti göstermeye, tüm sendikaları ve kurum çalışanlarını ise Banka Maaş Promosyonları güncellensin sloganları ile alanlarda tek ses olmaya davet ediyoruz.

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