ODTÜ'de emekçiler eylemde

ODTÜ emekçileri bugün 12.00'de Eğitim-İş, Tez-koop-İş, Eğitim-Sen, Üni-Per-Sen, Eğitim Haksen ve Türk Eğitim-Sen sendikalarının birlikte sürdürdüğü maaş promosyonu mücadelesinin bir parçası olarak İş Bankası önünde toplandı. Emekçiler 2021 yılında yapılan maaş promosyonu anlaşmasıyla 3 yıl için ödenen promosyon tutarının enflasyon karşısında erimiş olması sebebiyle tazmin edilmesi talebiyle eylem düzenledi.

ODTÜ emekçileri eylem için İş Bankası ODTÜ Şubesi önünde bir araya geldi.

Sendikalar Birliği adıyla İş Bankası ODTÜ Şubesi önünde yapılan basın açıklamasında sermayenin kayıplarının giderildiği ancak emekçilerin açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edildiği vurgulandı. Eylem emekçilerin sloganlarla Rektörlük önüne yürümesiyle devam etti.

Emekçiler ODTÜ'de yürüyüş düzenledi.

Rektörlük önünde yapılan açıklamada talepler tekrar edilirken, haksız yere açığa alınan ve Rektörlük önünde nöbet eyleminde olan araştırma görevlisi Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu'yu selamlayan ODTÜ emekçileri "İşçi, memur el ele mücadeleye" sloganlarıyla eylemi sonlandırdı.

ODTÜ Rektörlüğü'nün önünde basın açıklaması yapıldı.

'Krizin faturasını emekçiler ödemek zorunda bırakılıyor'

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sayın Basın Mensupları, Değerli katılımcılar,

Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olan ODTÜ’nün çalışanları olarak kurmuş olduğumuz Sendikalar Birliği oluşumu ile ODTÜ kültürüne yakışır şekilde talep ve önerilerimizi ODTÜ Yönetimi ile iletişim halinde çözmek için çaba sarf ediyor ve bundan sonrası içinde sarf etmeye de kararlıyız.

Hepimizin bildiği ve derinden yaşadığı bir ekonomik kriz ülkemizde ve dünyada etkisini giderek artırmakta bu krizin faturasını da en çok biz emekçiler ödemek zorunda bırakılmaktayız. Maalesef, TÜİK'in yanlış bildirdiği rakamlar, iktidar ve yetkili sendikanın toplu sözleşmede kafa kafaya vererek bizler için belirlediği enflasyon farkını bile karşılamayan buçuklu zam oranları, temel gıda, akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki inanılmaz artışlar biz emekçileri neredeyse açlık sınırı altında bir yaşama mahkum etmiştir.

'Emekçilere uydurulan enflasyon ile maaş artışları reva görülmekte'

Zorlaşan bu ekonomik koşullar altında iktidar tarafından sermaye gruplarının kayıplarına yönelik tedbirler alınırken biz emekçilerin kayıplarına yönelik olarak herhangi bir tedbir planı akla dahi gelmemektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım, hizmet alım ve mal alım işleri için girdi fiyatlarında yaşanan beklenmedik artışlardan kaynaklı ek fiyat farkı verilmesine ilişkin yasa çıkarılarak ekonomik ihalesi yapılmış, sözleşme altına alınmış işlere yönelik fiyat farkı ödemesi yapılması sağlanmıştır.

Parası olanın kaybının engellenmesi adına kur korumalı mevduat hesabı ile parasına para katması sağlanıp, parasının değer kaybına uğraması önlenmiştir.

Biz emekçilerin payına ise gerçek enflasyon rakamları yerine TÜİK tarafından uydurulan enflasyon rakamları ile maaş artışları reva görülmektedir.2021 yılının gerçek enflasyon rakamlarına baz alındığında %70'lik bir gelir kaybı oluşmuştur.

'Ekonomik koşullar anlaşmanın revize edilmesini kaçınılmaz hale getirdi'

Üniversite ile Türkiye İş Bankası arasında 1.1.2021-31.12.2023 tarihlerini kapsayan 3 yıllık maaş ödemesi anlaşması yapılmıştır; karşılığında ise günün koşullarında açık artırma usulü ile gerçekleşen ihalede 4000 liralık promosyon anlaşması imzalanmıştır. Pandemi döneminde yapılan bu anlaşma ODTÜ çalışanlarını mağdur etmemek adına kabul edilmek zorunda kalınmıştır. Ancak az önce de açıkladığımız gibi oluşan ekonomik koşullar altında bu promosyon anlaşmasının revize edilmesi kaçınılmaz bir gerçeklik olarak önümüze çıkmıştır. Bir tarafta dünyanın sayılı üniversitelerinden birisi diğer tarafta 2021 yılında 13,5 milyar TL net kâr açıklayan bir banka bulunmaktadır. Yapılması gereken tek şey ODTÜ'deki tüm çalışan emekçilerin kayıplarına bir nebze telafi sağlayacak şekilde promosyon anlaşmasının revize edilmesidir. 2022 yılı Nisan ayı içerisinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile İş Bankası arasında dört yıllık imzalanan 17.500 liralık maaş promosyon anlaşması da talebimizin haklılığını ortaya koymaktadır. Geçinmemize yeterli olmasa da maaşlarımızda ve üniversitenin gelirlerinde TL bazında artışlar elbette ki bankanın kazançlarında beklenenden daha fazla kâr etmesine imkan sağlamıştır. Bütün bu koşullar değerlendirildiğinde en az ENAK tarafından belirlenen %157 enflasyon farkı oranında promosyon rakamının güncellenmesini talep ediyoruz.

ODTÜ emekçilerinin talepleri

ODTÜ Yönetimi ile görüşmeler devam etmekte olup, talebimizin karşılık bulmaması halinde sendikalarımızın kararı doğrultusunda aşağıdaki eylem planını uygulayacağımızı bildiriyor ve tüm ODTÜ emekçilerini bu eylemlere katılmaya davet ediyoruz.

Otomatik ödeme talimatlarını iptali, Kredi kartlarının iptal edilmesi Bankacılık işlemlerinin internet bankacılığı yerine ODTÜ Şube üzerinden gerçekleştirilmesi, Mevcut bankadaki kredilerin başka bankalara transfer edilmesi, Tüm HGS hesaplarının kapatılması, Kalan aylar için hesaplanan promosyon miktarının bankaya geri ödenerek maaşımızı belirttiğimiz İBAN numarasına yatırılmasını isteyerek promosyon anlaşmasından bireysel olarak çekilmek

Bu haklı taleplerimiz karşısında Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birisi olan ODTÜ'nün yöneticilerinin ve Türkiye’nin varlıklı bankalarından İş Bankasının gerekli ciddiyet ve hassasiyeti göstereceğine olan inancımızla; katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz."