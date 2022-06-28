ODTÜ yurtlarına yüzde 100'e varan zam yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilerin kaldığı yurtlara yüzde 70 ila yüzde 100 arasında zam yapıldı. 2021- 2022 döneminde 365 TL ücreti olan Faika Demiray Yurdu'nun yeni ücretinin 735 TL’ye, 3. Yurt'un ücretinin ise 245 TL’den 417 TL’ye çıkarıldığı belirtildi.

ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü, yapılan zammı henüz resmi olarak açıklamamasına rağmen öğrencilere yurtların kapılarına asılan kağıtlarla bildirdi.

Evrensel'in haberine göre öğrenciler, gelecek eğitim dönemi için yurtta kalacağını belirtip bunun için imza atmış olmasına rağmen eylül-ekim ayı yurt ücretlerinin 1 Ağustos’a kadar ödenmesinin zorunlu olduğu da duyuruldu.

Öğrenciler, gelen zamlara ve ödemeler için verilen zaman zorunluluğuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Demiray Yurdu öğrencileri tarafından tüm bu uygulamalara karşı neler yapılabileceğini konuşmak için tüm yurt öğrencilerine 27 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’da 2. yurt kantininde toplanma çağrısı yapıldı.