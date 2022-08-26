ODTÜ'ye 'promosyon' bankamatiği

Pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle promosyon ihalesinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi ya da feshi yönünde taleplerini dile getiren ODTÜ çalışanları, başından beri ODTÜ yönetimiyle İş Bankası yönetimi arasında kapalı kapılar ardında pazarlıklar olduğunu iddia ediyor.

İş Bankası’nın yıllardır ODTÜ promosyon ihalelerinde tek isim olarak öne çıktığını ve diğer bankaların anlaşmalı bir şekilde düşük teklif vermesiyle ihaleyi her koşulda aldığını söyleyen ODTÜ çalışanları, ODTÜ Sendikalar Birliği adıyla mücadele ediyor.

İş Bankası bankamatiğini taşıyan araç üniversite girişinde görüntülendi

Fesih yollarını araştırarak davaya hazırlanan ODTÜ çalışanları, promosyon şartnamesine uygun olmayan bankamatiklerle ilgili de ODTÜ yönetimine yazılı başvuruda bulundu. İlgili maddeyle İş Bankası’na ceza verilmesi talep edildi. Ancak yazılı başvuruya cevap verilmesi beklenirken bu sabah 08.30 civarı İş Bankası’nın kabinli bankamatiğini taşıyan aracı üniversite girişinde görüntülendi.

Ayrıca promosyon sözleşme maddelerinin imza aşamasında banka lehine değiştirildiğinin de tespitini de yapan ODTÜ Sendikalar Birliği çalışanların haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Banka Promosyonu İhale Sözleşmesi Neden Banka Lehine Emekçilerin Aleyhine Değiştirildi?

Değerli ODTÜ emekçileri, bildiğiniz üzere 2021 yılında Türkiye İş Bankası ile banka maaş promosyon sözleşmesi yapılmıştır. Banka maaş promosyon sözleşmesi özetle şu şekilde gerçekleşmektedir.

1- Üniversite yönetimi ve yetkili sendika bir ihale şartnamesi hazırlar.

2- İhale şartnamesi bankalara iletilir.

3- İhaleyi iletilen şartname koşullarında, en yüksek promosyon bedelini veren banka alır.

4- İhale tamamlandıktan sonra, şartname koşulları ile banka yetkilisi ve üniversite yetkilisi sözleşmeyi imzalar ve süreç tamamlanır.

Değerli ODTÜ emekçileri, 2021 yılında yapılan sözleşme sonucunda, emekçilere ödenen maaş promosyonunun enflasyon karşısında uğradığı ciddi değer kaybının düzeltilmesi için mücadelemiz sürmektedir.

Bu mücadele sürecinde, 2021 yılında yapılan ihalede tüm sendikalara ve ihaleye giren tüm bankalara verilen ihale şartnamesinin, ihale tamamlandıktan sonra sadece Türkiye İş Bankası ve üniversitemiz yetkililerinin imzaladığı sözleşme adımında emekçilerin aleyhine değiştirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız.

İhale sözleşmesi protokolünde değiştirilen madde, 21. Madde olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 21. Madde kısaca ihalenin feshi durumunda emekçilerin ödemesi gereken cezai şartları belirler. Sendikalara ve tüm ODTÜ emekçilerine sunulan sözleşmede, sözleşmenin feshi halinde herhangi bir cezai şart, tazminat vs. bedel yoktur. 21. Maddenin, ODTÜ emekçilerinin ve sendikaların bilgisi dışında değiştirildiği halinde ise, sözleşmenin feshi halinde emekçilerin ciddi tazminatlar ödemek zorunda bırakılması söz konusudur.

Sendikalara verilen ve mutabık kalınan ihale şartnamesi neden habersizce ve hukuksuzca emekçilerin aleyhine değiştirilmiştir?

Türkiye İş Bankası ve Üniversitemiz yöneticileri neden banka lehine tüm üniversite emekçileri aleyhine bu değişikliğe imza atmıştır?

Üniversitemiz yönetimi bankaların değil emekçilerin yanında durmalıdır.

Emekçilerin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Gücümüz Birliğimizdir"

Tez-Koop-İş ODTÜ Temsilciliği

Türk Eğitim Sen ODTÜ Temsilciliği

Eğitim Sen ODTÜ Temsilciliği

Üni-Per-Sen ODTÜ Temsilciliği

Eğitim İş ODTÜ Temsilciliği

Eğitim Hak-Sen Temsilciliği

Değiştirilen 21. Madde Eski ve Yeni Hali: