Eskişehir'de belediye işçilerinden eylem

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş arasında Espark çalışanı işçiler arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediyenin verdiği teklif işçilerin tepkisine sebep oldu.

2 yıllık dönemi kapsayan görüşmede sendikanın her 6 aylık dönem için istediği ortalama yüzde 35’lik zam oranına belediyenin önerisi ilk dönem için asgari ücret + yüzde 5 diğer dönemler için de yüzde 8 oldu.

İşçiler mesai sonrası Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı şantiyesinde toplanarak teklif nedeniyle belediye yönetimine tepkilerini dile getirdi. İşçiler yaşanan pahalılık karşısında yapılan bu teklifin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İşçilerin eylem alanına gelen Genel Sekreter Yardımcıları ve CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Arslan işçilere Pazartesi günü tekliflerini tekrar değerlendirecekleri konusunda söz verdi.

Buna karşılık işçiler 1 hafta içinde toplu sözleşme görüşmelerinin talepleri doğrultusunda anlaşmayla sonuçlanmasını istediler.