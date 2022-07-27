İş Bankası'ndan ODTÜ emekçisine red

1,5 yıl önce yapılan maaş promosyonu ihalesinin artan enflasyon sebebiyle revize edilmesi talebinde bulunan ODTÜ emekçileri İş Bankası'ndan red yanıtı aldı. Emekliye promosyon yarışında en yüksek promosyonu 5 bin TL promosyon ödeyeceğini açıklayan İş Bankası çalışanın promosyon miktarının revize edilmesi talebini sözleşmenin 19. maddesini gerekçe göstererek reddetti.

ODTÜ Rektörlüğünün hazırlayıp pandemi koşullarında yetkili sendikanın önüne koyduğu promosyon sözleşmesi birbiri ile çelişen maddeler içermekte, bu durum ODTÜ emekçilerinin aleyhine kullanılmakta, sözleşmenin feshine yönelik 24. madde işletilmemektedir.

ODTÜ emekçileri ise sözleşme maddelerinin başından beri ihlal edildiği, Türkiye İş Bankasının ODTÜ Rektörlüğü ile kapalı kapılar ardında bir araya geldiği ifade etmektedir. Bankanın red yazısının ODTÜ Rektörlüğünün resmi kayıtlarına resmi yollar yerine elden teslim edilmesi ise ayrıca dikkat çekmiştir.

Bunun üzerine promosyon mücadelesinde oluşturulan ODTÜ'deki tüm sendikaların yer aldığı Sendikalar Platformu "Biz bitti demeden bitmez" diyerek yanıt vermiş yeni eylem planlarına başlamıştır.